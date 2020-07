Viene in vacanza in Sicilia ma ruba in un supermercato, monzese arrestato

23/07/2020

Da alcuni giorni, i dipendenti di un supermercato di Carlentini si erano accorti della sparizione di alcuni prodotti agricoli. Avevano notato, però, la presenza assidua di un cliente, un uomo di 58 anni, residente a Monza, in Lombardia, che, avrebbe cominciato a prenderci gusto a prelevare la merce senza pagare nemmeno un centesimo. Gli è andata male, infatti i carabinieri, avvertiti dal personale dell’attività commerciale, lo hanno bloccato con la refurtiva, per un valore commerciale di circa 250 euro. L’uomo, senza precedenti penali, è stato dichiarato in stato di arresto e nelle prossime ore si presenterà, accompagnato dal suo avvocato, al palazzo di giustizia di Siracusa in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare. “L’uomo, fermato dai carabinieri con la refurtiva quando già aveva superato le casse – fanno sapere dal comando provinciale – e si accingeva ad allontanarsi dal luogo del furto è stato accompagnato presso la caserma dei carabinieri di Carlentini e tratto in arresto per furto, mentre i beni asportati, composti da prodotti di vari generi merceologici sono stati restituiti al responsabile del supermercato”. A Siracusa, invece, i carabinieri hanno arrestato Steven Merlino, 20 anni, che era stato fermato 24 ore prima dalla polizia per un tentativo di furto commesso insieme allo zio in una villetta in via Modica, nella zona di viale Scala Greca, non molto distante dal palazzo della Questura. Il giovane, che si sarebbe dovuto trovare nella sua abitazione, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato scovato fuori di casa, senza alcuna giustificazione, per cui deve rispondere di evasione. I due presunti ladri, non appena hanno visto venire dalla loro parte i poliziotti, hanno provato a scappare a velocità folle, al punto che hanno danneggiato alcune auto in sosta ma hanno poi attraversato con il veicolo un marciapiede, mettendo a repentaglio l’incolumità dei passanti ma, per fortuna, a quell’ora, intorno alle 20 di ieri sera, non c’era nessuno. Il conducente ha perso il controllo della Fiat 500 in prossimità di un rifornimento di benzina ed a quel punto gli agenti hanno fermato ed arrestato gli indagati e nel contempo è stata recuperata la merce trafugata dalla villetta.

