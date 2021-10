Diallo, Chirco e Iaci sul podio nel powerlifting

Torna sul gradino più alto del podio Omar Diallo, atleta originario della Guinea che milita nella squadra di Powerlifting della Palestra Popolare Palermo e che vive e si allena a Genova presso i locali della a.s.d.P.P. Baliano. Questa volta la medaglia d’oro è arrivata al torneo “Coppa Bertoletti”, prestigiosa gara nazionale della Fipl (Federazione Italiana Powerlifting) che si svolge ogni anno al palazzetto di San Zenone al Lambro, in provincia di Milano. Parliamo di una disciplina nella quale ogni singolo atleta è impegnato nel sollevamento del massimo peso possibile in tre esercizi: lo squat, la distensione su panca piana e lo stacco da terra.

La perfomance di Diallo

Omar, accompagnato in gara da Luigi Spera, suo allenatore, e da Verdiana Mineo, argento mondiale nello Squat solo qualche settimana fa, ha totalizzato 190 chili nella distensione su panca al peso corporeo di 92 chili, aggiudicandosi un primo posto e arrivando ad un pelo dal record nazionale di categoria che non è riuscito a portare a casa in terza prova per un soffio. “Sono molto contento di essere riuscito ad ottenere questo grande risultato alla mia prima gara di specialità in una Federazione importante per questo sport come è la Fipl. Questo per me è solo un punto di partenza, spero di tornare presto in gara e portare nuovi risultati anche in campo internazionale» dichiara Omar Diallo in una intervista subito dopo la premiazione.

Tanti successi con altri atleti

“È stato un fine settimana pieno di grandi risultati per la nostra squadra, con tre atleti in gara e altrettante presenze sul podio – dichiara Verdiana Mineo -. Sabato è stata la volta di due atleti trapanesi al loro esordio nella Federazione Italiana Powerlifting: Angela Iaci ha vinto la medaglia di bronzo nella categoria di peso-76 kg senior con un’alzata a 65 kg, e subito dopo Maurizio Chirco si è aggiudicato l’oro nella categoria Master1 – 93 kg sollevando dal petto 170 kg. Domenica invece è toccato a Omar che ha vinto questo prestigioso titolo. Siamo molto soddisfatti di questi traguardi, che ci fanno tornare in Sicilia con la mente salda per ricominciare una nuova preparazione per la prossima stagione sportiva”.