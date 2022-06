Serie B, giorni frenetici per i rosanero, si apre anche il calciomercato

Sarà probabilmente questa la settimana più calda del Palermo. Non solo dal punto di vista climatico ma anche per quanto riguarda il futuro del club di viale del Fante.

C’è, infatti, da sciogliere il nodo rinnovi entro giovedì 30 giugno. Ma in questi giorni, dovrebbe arrivare anche l’ufficializzazione della chiusura della trattativa per la cessione delle quote di maggioranza del club al City Group. L’annuncio del closing potrebbe arrivare già nei prossimi giorni o a partire da venerdì 1 luglio. Una operazione molto attesa in città dai numerosi tifosi che sognano dopo la promozione.

Il Palermo riparte da Castagnini

Per certo, Renzo Castagnini sarà ancora al suo posto da direttore sportivo. L’ufficializzazione del rinnovo anche per la stagione 2022-23 è arrivata sabato. Un punto importante che dovrebbe portare alla conferma ufficiale anche del tecnico Renzo Baldini.

Il posto di quest’ultimo non dovrebbe essere in discussione. Non solo per i risultati ottenuti sul campo che hanno portato il Palermo a vincere i play off ed alla conseguente promozione in serie B, ma proprio in virtù del nuovo possibile assetto societario.

Anche con la nuova proprietà, Baldini, dovrebbe tenere la panchina e continuare il lavoro iniziato a fine dicembre dello scorso anno, quando Renzo Castagnini lo chiamò per sostituire Giacomo Filippi all’indomani della disastrosa trasferta di Latina.

Sagramola verso l’addio

Rinaldo Sagramola sarebbe in partenza. Il suo posto dovrebbe essere preso da Giovanni Gardini, uomo di Mansour a Palermo. Le riunioni operative continuano.

I contratti in scadenza il 30 giugno

Per certo, il Palermo deve stringere i tempi per il rinnovo con i giocatori in scadenza il 30 giugno. In questa data scadono i contratti di diversi giocatori. Accardi potrebbe essere riconfermato. Il difensore rientrerebbe nella categoria giocatori “bandiera” e non andrebbe ad appesantire la lista degli over 23 che per regolamento non può superare i 18 atleti.

Anche Valente potrebbe rimanere in rosanero. Per lui il Palermo sarebbe una priorità. Discorso più aperto per la coppia di difesa centrale formata da Lancini e Marconi, per il dinamico centrocampista Odjer e per il talentuoso Floriano.

Perrotta, invece, ha salutato i compagni definendoli una famiglia. Rientra al Bari. Damiani, dato per partente nelle settimane scorse, potrebbe rientrare nei piani. La conferma di Castagnini come direttore sportivo potrebbe favorire questa operazione.

Il portiere Pelagotti, invece, sarebbe verso l’addio. Uno dei giocatori del Palermo della rinascita in serie D sarebbe in procinto di abbandonare la porta rosanero.

Su Brunori

Ed infine Brunori. Il bomber della serie C con 29 reti, di cui 4 nelle sfide decisive dei play off, è in prestito dalla Juventus. Anche per lui il contratto scadrà il 30 giugno. Le prestazioni di quest’ultima stagione lo hanno reso il pezzo forte del mercato.

Il Palermo sta provando a trattenere in rosa il giocatore ma la Juventus vuole monetizzare questa annata. La società bianconera chiederebbe una cifra tra i 4.5 ed i 5 milioni di euro. Sirene serie A per lui, forte interessamento del Cagliari nonché del Genoa, due big della B. Il Palermo potrebbe trattare con il club piemontese per trattenerlo e per uno sconto. Ma la nuova proprietà non sborserebbe i 5 milioni per il cartellino dell’attaccante italo-brasiliano. A maggior ragione se dovesse servire soltanto per allungare il prestito di una stagione.

Calciomercato, Palermo a caccia di rinforzi

Venerdì 1 luglio inizierà ufficialmente il calciomercato per chiudersi l’1 settembre. Il Palermo è alla ricerca di diversi rinforzi in vista della prossima serie B che sarà molto impegnativa vista la presenza di squadre caratura e tradizione. I rosa vestiranno l’insolito ruolo di matricola. Ma servono diversi rinforzi in ogni ruolo del campo per formale l’ossatura della squadra che dovrà affrontare 38 battaglie con l’obiettivo di far bene. La semplice salvezza potrebbe non essere l’obiettivo primario del club, soprattutto in vista di un paventato passaggio di proprietà che ormai sembra cosa fatta e che aspetta solo di essere ufficializzato.

Suggestioni e bandiere

Continua intanto il turbinio di voci sul mercato del Palermo. Viene paventata l’idea di un possibile rientro dell’esperto centrocampista difensivo bosniaco, classe ’88, Mato Jajalo.

Il mediano dell’Udinese secondo gli ultimi rumors potrebbe tornare in Sicilia. Dal 2014 al 2019, Jajalo ha vestito la maglia rosanero per 5 stagioni, 3 in serie A, 2 in cadetteria, totalizzando 138 presenze e 6 reti in campionato.

Tra i vantaggi di questo possibile ritorno c’è quello che Jajalo sarebbe considerato – al pari di Accardi – giocatore “bandiera” e non andrebbe ad influire nella lista over 23 che per regolamento è limitata a 18 atleti.

Il concetto di bandiera si concretizza quando un atleta ha vestito per 4 o più stagioni la maglia di un club. Il regolamento offre l’opportunità di averne due in organico.

In quest’ottica potrebbe rientrare anche Trajkovski. Il macedone, che ha condannato la nazionale italiana a rimanere fuori dal Mondiale di Qatar 2022 con un gol in pieno recupero nella semifinale dei play off giocati proprio al Renzo Barbera lo scorso marzo, ha militato dal 2015 al 2019 in rosanero.

E sono diversi gli ex che potrebbero rientrare nei piani del club di viale del Fante. Da Rispoli a Chochev, nonché La Gumina. Sono semplici suggestioni, bisognerà sempre conoscere la volontà del giocatore e la disponibilità dei club di appartenenza nonché i piani del Palermo.

Idee “giovani” per rinforzare il Palermo

Ma non finisce certamente qui. Circolano i nomi di diversi giovani di talento che potrebbero vestire rosanero per la prossima serie B.

Tre sono di scuola Milan. In primis il portiere Plizzari (a Lecce nell’ultima stagione ma con appena tre presenze all’attivo), nel giro dell’Under 21 con il quale condivide il ruolo con Carnesecchi.

Poi ci sarebbero il centrocampista Marco Brescianini e l’attaccante della primavera rossonera Marco Nasti, a segno 16 volte nell’ultimo campionato di categoria.

Nelle ultime ore sono aumentate le voci per un possibile arrivo al Barbera di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista di proprietà della Juventus.

Coppa Italia a fine luglio

Ma c’è da fare in fretta, a fine luglio i rosanero torneranno in campo per la prossima stagione. Il Palermo affronterà in casa – secondo il tabellone provvisorio – la Reggiana nel primo turno preliminare. Palermo in Coppa Italia a quasi 4 anni di distanza dall’ultima apparizione in questa competizione che ha visto i siciliani tre volte finalisti. Il Palermo giocò l’ultima partita in Coppa il 12 agosto 2018 perdendo a Cagliari per 2-1. Nestorovski su rigore pareggiò momentaneamente segnando in mezzo alla doppietta di Pavoletti.

Il 13 agosto inizia la serie B 2022-23

La Lega di serie B deve ancora ufficializzare la data in cui verrà sorteggiato il calendario per la prossima stagione. Di certo si giocherà nel weekend del 13 agosto e 14, lo stesso della serie A. Potrebbe esserci l’anticipo del venerdì che farebbe iniziare la cadetteria il 12 agosto. Non ci sarà la pausa per i mondiali.

La stagione regolare si chiuderà dopo 38 giornate il 19 maggio 2023. La settimana successiva inizieranno i play off. La pausa invernale sarà osservata dal 27 dicembre al 13 gennaio. Previsti 4 turni infrasettimanali rispetto ai 6 delle stagioni precedenti. Entro metà luglio sarà effettuato il sorteggio per il calendario.