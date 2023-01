Serie B, doppia seduta di allenamento

Prosegue il ritiro del Palermo a Roma in vista della ripresa del campionato di serie B. Nel terzo giorno arrivano buone notizie per il tecnico Eugenio Corini.

Uno dei due calciatori risultati positivi al Covid19 lo scorso 3 gennaio, infatti, è risultato negativo al test ed è tornato nuovamente a disposizione dell’allenatore in seguito alle visite mediche previste dai protocolli sanitari.

Doppia seduta

I rosanero, oggi, hanno svolto una doppia seduta d’allenamento. In mattinata sono stati effettuati test atletici e circuiti, mentre nel pomeriggio esercitazioni tattiche sulla fase offensiva ed una partita a tema.

Pigliacelli guarda al 2023 “Vorrei festeggiare al Barbera con i tifosi”

Il portiere Mirko Pigliacelli parla della prima parte della stagione. Un avvio tra alti e bassi ma anche belle soddisfazioni con un girone di andata del campionato di serie B che lo ha visto sicuramente in crescita e complessivamente portare a casa 7 partite a reti inviolate su 19.

“Siamo qua a Roma da due giorni e stiamo lavorando forte seguendo le indicazioni del mister. Sicuramente è un momento importante perché in questi 4-5 giorni abbiamo ripreso dopo la sosta. Abbiamo la testa alla gara di Perugia perché dobbiamo ripartire subito bene”.

Il numero 22 rosanero, arrivato in estate è stato uno dei primissimi volti nuovi della squadra (firmando un triennale che lo lega al club di viale del Fante) dopo il ritorno in cadetteria. Ed ha parlato dell’andamento del girone di ritorno del Palermo che scatterà il 14 gennaio. “Sul bilancio di questa prima parte di campionato, penso che sia in linea con quello che dovevamo fare. Ci sono stati momenti difficili ma siamo stati compatti ed uniti, portando poi i risultati che servivano. C’è stato un momento, diciamo così, di assestamento ma grazie al valore del gruppo siamo momentaneamente arrivati dove volevamo”.

Poi Pigliacelli si è soffermato su quanto fatto personalmente in campionato e sul suo arrivo in città. “A livello personale, invece, sono arrivato in una grandissima società, con un grande mister ed un grande staff. Si lavora ogni giorno ad alti ritmi ed in maniera costante. Il ruolo del portiere è un lavoro a parte ma mi trovo veramente bene insieme a Samuele Massolo e Giovanni Grotta e si è creata un’alchimia importante. In città mi trovo davvero da Dio con la mia famiglia e speriamo in 2023 ancor più bello”.

Calciomercato Palermo, la situazione

Giornata interlocutoria per il calciomercato del Palermo. Come ampiamente noto, sono ufficializzate le partenze di Andrea Accardi, andato definitivamente a Piacenza, di Manuel Peretti e di Mladen Devetak in prestito rispettivamente alla Recanatese ed alla Viterbese. E Pierozzi sarebbe in procinto di andare al Como. Tuttavia non è ancora finita.

Floriano e Crivello potrebbero andar via da Palermo

Secondo, infatti, quanto circola sul web, anche l’attaccante Roberto Floriano ed il difensore Roberto Crivello starebbero preparando le valigie per lasciare il Palermo.

Sul numero 7 rosanero, Roberto Floriano, ci sarebbe l’interesse del Sangiuliano City, club milanese che milita nel girone A della Serie C. Il suo contratto è in scadenza a giugno, sarebbe stato proposto un accordo fino al 30 giugno 2024. L’attaccante non ha segnato in questa stagione ma è stato protagonista della cavalcata dei siciliani nella scorsa stagione. Soprattutto nei play off dove ha segnato 4 reti. L’ultima (decisiva) nella finale di andata all’Euganeo di Padova.

Il Padova, invece, sarebbe su Crivello. È per il difensore che con i rosanero ha un contratto fino al 2024, sarebbe pronto un prestito fino a giugno nel tentativo di far risalire il club veneto in classifica.

Sarebbero due partenze strategiche perché libererebbero due posti nell’elenco dei 18 Over 23 che compone, secondo regolamento, la lista dei giocatori utilizzabili nel campionato di serie B. A quel punto il Palermo potrebbe muoversi sul mercato alla ricerca dei sostituti e dei rinforzi.

Anche Lancini verso la partenza

Potrebbe andar via da Palermo anche Edoardo Lancini. Su di lui gli occhi di due concorrenti per la lotta salvezza come Perugia, prossimo avversario dei rosa al rientro dalla pausa invernale il prossimo 14 gennaio, e la Spal. Ma sulle sue tracce ci sarebbe anche la Triestina. Anche questa partenza liberebbe un nuovo posto nella lista.

Atteso Orihuela

Chi sta arrivando, invece, sarebbe il giovane difensore uruguaiano Renzo Orihuela. Sarebbe in arrivo da Montevideo. Previste per lui, prima le canoniche visite mediche, e poi subito in gruppo, a disposizione del tecnico. Ma si attende sempre l’ufficialità del club rosanero. Di certo si sa che il giovane difensore classe 2001 ha scritto sui social nei giorni scorsi salutando i propri tifosi.

Sarebbe un nuovo arrivo targato City Football Group sullo stile di quanto successo a fine estate con l’approdo di Claudio Gomes. Il Montevideo City Torque, infatti, è un club della galassia City Group come il Palermo. Si aspettano ulteriori sviluppi, ma probabile che l’ufficialità arrivi dopo ulteriori partenze.