Un uomo di 32 anni beccato nelle viuzze del centro storico di Alcamo

Quando ha capito di essere seguito dai carabinieri ha accelerato ed ha lanciato dal finestrino dell’auto la droga. Una mossa che però non è sfuggita ai militari dell’arma che sono riusciti a bloccarlo e a denunciarlo. E’ accaduto ad Alcamo, nel trapanese, denunciato un uomo di 32 anni con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti.

Il pusher incrociato per strada

Ad operare sono stati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Alcamo. Durante un normale servizio di perlustrazione la pattuglia, giunta ad un incrocio stradale, notava il 32enne alla guida dell’autovettura. Il giovane, alla vista dei militari, aumentava repentinamente la velocità passando per le viuzze interne della città con il presumibile intento di eludere il controllo.

La droga gettata

L’attento equipaggio della radiomobile, notando lo strano movimento, decideva di seguire il sospettato che, una volta scoperto, decideva di lanciare dal finestrino un involucro contenente circa 10 grammi di marijuana. Estesa la perquisizione anche nell’abitazione di residenza, i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 2 grammi di marijuana e circa 1,5 grammi di hashish che sono stati sequestrati. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.

La droga nella cassetta del wc

Singolare l’epilogo di una recente operazione antidroga sempre nel trapanese. I carabinieri hanno scoperto la droga nascosta nella cassetta di scarico del bagno. L’astuta manovra non è riuscita ad uomo di 49 anni di Castelvetrano. Nonostante la “geniale” trovata i militari dell’arma durante la perquisizione sono stati in grado di trovare anche questo nascondiglio. L’arresto operato dai carabinieri della locale compagnia, con il supporto dei colleghi della compagnia di intervento operativo del XII reggimento, è maturato nell’ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla repressione e contrasto alla criminalità predatoria. Nel corso dell’attività sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in merito all’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nei confronti di un 49enne di Castelvetrano.