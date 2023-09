Ritrovato il corpo senza vita della 23enne

E’ morta probabilmente dopo essersi avvelenata. E’ l’ipotesi sulla quale stanno lavorando gli inquirenti dopo il ritrovamento del corpo senza vita questo pomeriggio di Paola Cacciatore, 23 anni di Alcamo. Ieri i genitori ne avevano denunciato la scomparsa a ragazza scomparsa. Il suo corpo senza vita trovato in un’abitazione della via Mazzini, nel cuore del centro storico. Stando ai primi rilievi degli inquirenti, sulla base anche di quanto evidenziato dal medico legale, ci sarebbero tracce di avvelenamento. Secondo la polizia la giovane si sarebbe uccisa ingerendo qualche sostanza letale. Ma su questo ancora sono in corso degli accertamenti.

Ieri era andata via da casa

La 23enne si sarebbe allontanata dalla casa con cui viveva con i genitori e ieri stesso aveva affittato un’immobile in via Mazzini. A trovarla senza vita è stato il padrone dell’abitazione. Immediatamente ha lanciato l’allarme alle forze dell’ordine denunciando di aver trovato la giovane priva di vita.

E’ uscita con una scusa

Paola Cacciatore era uscita ieri per andare a trovare un’amica ma non era rientrata a casa. Da qui la decisione dei genitori di denunciarne la scomparsa al commissariato di polizia. La ragazza aveva detto a madre e padre prima di andar via che si sarebbe recata da una sua amica a Camporeale ma non è più rientrata. I genitori hanno quindi contattato l’amica per avere spiegazioni ma aveva risposto che quel pomeriggio non l’aveva mai vista e non si era quindi recata da lei.

Altro caso recente nel Trapanese

C’è stato un recentissimo caso sempre nel Trapanese di una giovane scomparsa però fortunatamente ritrovata pochi giorni dopo. Una minorenne era scomparsa in Belgio ed i familiari ne avevano denunciato la sparizione. Era stata la madre allarmata che aveva attivato le forze di polizia del suo paese. Come indizio aveva anche detto alle autorità della possibilità che la figlia potesse essersi rifugiata nella zona di Trapani, loro città di origine. E difatti è lì che è stata trovata, nella zona di Borgo Annunziata, nei pressi del Lazzaretto.

