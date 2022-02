Stesso modus operandi per alcuni raid registrati nel territorio

La “banda” dei distributori di snack adesso ha un nome e un volto. Anzi, due nomi: sono quelli di un uomo e una donna, entrambi residenti nel palermitano con precedenti e per di più ricercati. Con lo stesso modus operandi hanno scardinato diverse macchinette non solo nella cittadina del trapanese ma anche nel palermitano.

L’arresto

I carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo hanno arrestato due persone in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trapani, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Tale provvedimento è stato eseguito nei confronti di un uomo e di una donna rispettivamente di 40 e 28 anni, entrambi da tempo ricercati e pregiudicati per reati contro il patrimonio, residenti nel palermitano.

Indagini avviate da mesi

Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trapani, sono state avviate nel mese di novembre scorso a seguito di alcuni furti compiuti in danno di distributori di snack e bevande. Attraverso una minuziosa ricostruzione è stato possibile individuare i presunti responsabili grazie anche all’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nei pressi dei luoghi in cui sono avvenuti i furti.

Tre i raid a loro imputati

I due arrestati avrebbero compiuto due furti a Castellammare del Golfo ed uno a Balestrate con il medesimo modus operandi. In particolare, secondo la ricostruzione operata dagli organi inquirenti, mentre la donna rimaneva fuori dal locale a controllare l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo scardinava la parte frontale della macchina con arnesi da scasso per prelevare il denaro contenuto. La coppia, irreperibile da diverse settimane, è stata rintracciata nel centro storico di Trapani.

Altra banda nel siracusano

Operazione simile anche da parte dei carabinieri della stazione di Ortigia, nel siracusano, dove lo scorso anno sono stati identificati i responsabili del danneggiamento di alcuni distributori automatici di generi alimentari. Un raid culminato con il furto del denaro che vi era custodito. L’episodio si è verificato in via senatore Maielli, a ridosso di corso Umberto, alle porte di Ortigia, Nella rete dei carabinieri sono finiti due 2 stranieri dell’Europa dell’Est, senza fissa dimora, un polacco ed un ceco, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio.