Terza edizione

Venerdì 9 ottobre Mazara del Vallo ospita la terza edizione del convegno “Il ruolo del Codice della Crisi nel rilancio dell’economia italiana“. L’appuntamento, promosso dallo studio legale AGA & Partners, si tiene all’Hotel Mahara, sul lungomare San Vito, dalle 9 alle 19, e mette a confronto magistrati, docenti universitari, professionisti del risanamento e rappresentanti istituzionali sullo stato di attuazione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il tema al centro dei lavori è il CCII, il corpo di norme introdotto dal decreto legislativo 14/2019 ed entrato in vigore il 15 luglio 2022, che ha sostituito la legge fallimentare del 1942. Responsabile scientifico dell’incontro è l’avvocato d’impresa Antonio Giulio Alagna, mentre a moderare sarà la giornalista Licia Raimondi.

I temi del Codice della crisi

La giornata ruota attorno agli strumenti che il nuovo diritto della crisi mette a disposizione delle imprese per intercettare in anticipo le difficoltà, risanare e proseguire l’attività. Tra gli argomenti in programma ci sono la composizione negoziata della crisi, la transazione fiscale, la finanza nelle procedure concorsuali e gli strumenti di rilancio in continuità aziendale. I lavori si muovono attorno alle tre parole chiave indicate dagli organizzatori: prevenzione, continuità e risanamento.

I crediti formativi per i professionisti

L’incontro è valido anche ai fini della formazione professionale continua. Sono riconosciuti 6 crediti per l’ordine degli avvocati di Marsala, 4 per l’ordine dei consulenti del lavoro di Trapani e 8 per i commercialisti ed esperti contabili di Marsala. Un elemento che amplia il bacino dei partecipanti oltre i confini provinciali, coinvolgendo diverse categorie professionali.

Saluti istituzionali e relatori

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Alfonso Malato, presidente del Tribunale di Marsala, Giuseppe Spada, presidente dell’ordine degli avvocati di Marsala, Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo, Eraldo Minella, direttore formazione del Sole 24 Ore, Salvatore Miceli, presidente del consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Trapani, e Alberto Scuderi, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Marsala.

Tra i relatori attesi figurano Salvatore Castiglione, referente dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’ordine dei commercialisti di Trapani, Gianpaolo Basile dell’Università La Sapienza di Roma, i magistrati Giampaolo Bellofiore e Antonino Campanella, Alessandro Danovi dell’Università Bocconi e commissario straordinario del gruppo Ilva, Laura De Simone, presidente della sezione Crisi d’Impresa del tribunale di Milano, Salvo Leuzzi, consigliere della Corte di Cassazione, e Giovan Battista Nardecchia, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

Completano il parterre Ilaria Pagni dell’Università di Firenze, Andrea Panizza dell’Università di Ferrara, Marcello Pollio, presidente della commissione studi “Crisi e risanamento” dell’ordine nazionale dei commercialisti, Enrico Quaranta, presidente della sezione Crisi del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e segretario generale della Scuola Superiore della Magistratura, Giannicola Rocca, gestore della crisi d’impresa a Milano, Claudia Santilli, presidente della commissione consulenze tecniche e perizie dell’Odcec di Roma, Alessandro Turchi dell’Università di Bergamo e Salvatore Vella, procuratore capo della Repubblica di Gela.

Per informazioni e iscrizioni restano attivi il numero 0923 1893837 e l’indirizzo info@studiolegalealagna.eu.