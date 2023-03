lo rende noto il sindacato csa cisal

Ben 222 lavoratori del Comune di Castelvetrano potranno guardare al futuro con maggiore serenità e ottimismo.

“La stabilizzazione di 222 precari storici del Comune di Castelvetrano, nel Trapanese, è il risultato di un lungo lavoro degli uffici, dell’amministrazione comunale e delle organizzazioni sindacali, a cui il Csa-Cisal è felice di aver dato un determinante contributo, in particolare grazie a Paolo Pagoto”. Lo dice Gianluca Cannella del Csa-Cisal.

“Risultato storico, il sindacato continuerà a lottare per le vertenze che riguardano oltre 2mila persone”

“Quello raggiunto è un traguardo storico per Castelvetrano, – aggiunge Cannella – per i lavoratori e le loro famiglie che da trent’anni aspettavano il contratto a tempo indeterminato. Il nostro sindacato continuerà a lottare e a seguire tutte le vertenze ancora in corso in tutta la Sicilia e che oggi riguardano oltre 2 mila persone”.

Gioia per i lavoratori part time del Comune di Capaci

I lavoratori del Comune di Capaci, in provincia di Palermo, impegnati part-time potranno ottenere un aumento di ore lavorative, come fanno sapere i sindacati dopo un accordo ottenuto con l’amministrazione del Comune. Si tratta di 51 dipendenti comunali che lavorano per poche ore per il comune e che potranno rinnovare i contratti con un monte ore maggiorato.

La soddisfazione del Csa Cisal

“I lavoratori part time del Comune di Capaci, in provincia di Palermo, potranno finalmente passare a 30 ore settimanali: siamo soddisfatti di questo risultato per il quale ci siamo spesi insieme agli uffici, all’amministrazione comunale e al sindaco Pietro Puccio e che finalmente riconosce il ruolo e la professionalità di questi 51 dipendenti, aumentando i servizi ai cittadini. Adesso chiediamo di compiere un altro passo e cioè ripristinare le corrette relazioni sindacali con l’approvazione dei contratti decentrati, sbloccando le progressioni verticali e orizzontali che darebbero risposta alle legittime aspettative di carriera di tutti i lavoratori”. Lo dice Gianluca Cannella del sindacato Csa-Cisal.

