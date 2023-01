Paura nel Trapanese, il lavoratore riporta varie fratture

Paura in un cantiere edile nel Trapanese dove crolla un ponteggio. Un operaio è caduto dopo un volo di qualche metro. Si era pensato al peggio ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Trasportato all’ospedale di Trapani, ha riportato varie fratture.

Dove è successo

Tragedia sfiorata in via Filippo Corridoni, ad Erice. Qui si trovava installato un ponteggio all’interno di un cantiere edile. Stando ai primi sommari accertamenti erano in corso lavori di manutenzione di una palazzina privata. All’improvviso, per cause in corso di accertamento, crolla il ponteggio ed ha trascinato con sé l’operaio che stava lavorando al suo interno.

Immediati soccorsi

Immediati sono scattati i soccorsi. Un’ambulanza del 118 hanno soccorso l’operaio ferito e lo hanno trasportato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Sono ancora in corso accertamenti. I medici hanno riscontrato varie fratture. L’uomo comunque non pare essere in pericolo di vita. Ad effettuare il sopralluogo nel luogo dell’incidente i vigili urbani e la polizia di Stato.

Due giorni fa altro incidente sul lavoro

Appena due giorni fa altro incidente sul lavoro in Sicilia. Un 50enne di Licata, dipendente di una ditta che si occupa di soccorso stradale, è rimasto gravemente ferito a una mano mentre era al lavoro. L’incidente, che gli avrebbe procurato la perdita di due falangi e delle fratture, è avvenuto mentre stava caricando sul carro attrezzi un’auto che doveva essere recuperata. Portato nell’ospedale San Giacomo d’Altopasso, i sanitari hanno stabilito di trasferire l’uomo al Policlinico di Palermo.

La tragedia a Palermo

Incidente che a volte si trasformano anche in tragedia. Il 12 gennaio, a Palermo, un operaio di una ditta che svolge manutenzioni per l’Unicredit è morto cadendo dal secondo piano di una delle sedi della banca tra via Mariano Stabile e via Ruggero Settimo. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia. Sempre a Palermo, il 31 dicembre, un operaio di 45 anni di Carini è finito in ospedale trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Villa Sofia. L’uomo stava lavorando alla realizzazione di un centro commerciale Lidl in via Rosario Nicoletti. Mentre si trovava in cantiere una inferriata gli è finita addosso. L’operaio ha riportato diverse fratture.