Denunciati due fratelli nel trapanese

I carabinieri della compagnia di Trapani, a conclusione di alcuni accertamenti, hanno denunciato tre soggetti per irregolarità in materia di detenzione e porto di armi. La situazione più complessa sicuramente a Favignana dove i militari sono dovuti intervenire in seguito alla segnalazione di una persona ferita da un colpo di arma da fuoco. Fortunatamente la ferita non era grave ma dagli accertamenti sono emerse delle irregolarità. Per questo la vittima ed il fratello sono stati denunciati.

I soccorsi

Sull’isola di Favignana sono stati denunciati 2 fratelli pensionati, di 70 e 74 anni, per omessa custodia. I militari sono dapprima intervenuti all’interno della loro abitazione in quanto uno dei due aveva riportato delle lesioni ad una mano causate da un colpo di arma da fuoco partito accidentalmente dal suo fucile mentre era intento a pulirlo. Scongiurato il peggio, assicurate le cure del caso all’uomo, che veniva trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Trapani, i carabinieri di Favignana hanno eseguito un controllo accurato portando alla luce che le condizioni di custodia delle armi (8 fucili e una pistola), legalmente detenute da entrambi, non erano adeguate alle normative vigenti. Per questo motivo entrambi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.

Altro intervento Trapani

A Trapani invece nella stessa giornata i carabinieri della sezione Radiomobile, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, hanno denunciato un giovane di 28 anni. A seguito di perquisizione personale e veicolare veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato che nascondeva addosso. L’arma è stata sequestrata.