Per un anziano arriva condanna definitiva

I carabinieri della compagnia di Trapani hanno denunciato tre persone accusate, a vario titolo, dei reati di guida senza patente e sotto l’influenza di alcool e droga. I militari dell’Arma hanno, inoltre, eseguito una ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare a carico di uomo condannato per il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.

Le denunce

In particolare, durante lo svolgimento di posti di controllo stradale, i carabinieri hanno accertato che un 22enne di San Vito Lo Capo, con precedenti di polizia, si era messo alla guida della propria autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’ingestione di bevande alcoliche; mentre un 46enne, residente a Paceco è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore sprovvisto di patente di guida in condizione di recidiva. Quest’ultimo, inoltre, è stato segnalato come assuntore non terapeutico di sostanze stupefacenti alla prefettura perché trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina. Nello stesso contesto operativo, è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti un altro 46enne residente a Misiliscemi: sottoposto ad accertamenti sanitari a seguito di incidente stradale, è risultato positivo alla cocaina.

L’arresto

A Trapani, i Carabinieri della Stazione di Borgo Annunziata hanno arrestato B.T., 73enne residente nella borgata trapanese, in esecuzione dell’ordinanza applicativa della detenzione domiciliare emessa dal tribunale di sorveglianza di Palermo. L’anziano, a seguito di una sentenza di condanna, dovrà scontare una pena di 4 mesi di reclusione ai domiciliari nella propria abitazione in quanto ritenuto responsabile del reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico per fatti accaduti a Trapani nel 2016.