Era senza patente e assicurazione

Era senza patente, assicurazione e revisione, probabilmente per questo un uomo a Trapani ha forzato un posto di blocco dei carabinieri. Pensava in questo modo di potersela cavare ed invece ha finito per aggravare la sua posizione. Infatti per il 33enne autore della bravata sono arrivati gli arresti domiciliari. A mettergli le manette i carabinieri della compagnia di Trapani con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento

La fuga

I militari dell’Arma avevano allestito un posto di blocco nei pressi dello stadio e intimavano all’uomo di fermarsi. Il giovane, che oltretutto ha dei precedenti, dapprima avrebbe rallentato per poi accelerare dandosi alla fuga. Ne scaturiva un inseguimento per le vie del centro che richiedeva il supporto di altre pattuglie nel centro cittadino. L’uomo, quando ha visto che erano bloccate tutte le vie di fuga, abbandonava l’auto fuggendo a piedi. Ma poco dopo la sua corsa si fermava perché veniva raggiunto.

Anche le minacce

Nelle fasi successive all’arresto l’uomo avrebbe continuato ad opporre resistenza minacciando i carabinieri e danneggiando con dei calci un vetro dell’autoradio. Dagli accertamenti eseguiti sarebbe risultato privo di patente di guida e con revisione ed assicurazione non in regola. In seguito all’udienza di convalida il 33enne ha avuto gli arresti domiciliari.

Altro episodio recente

Nei giorni scorsi un altro episodio simile sempre nel Trapanese. Un uomo ha forzato un posto di blocco dei carabinieri probabilmente per paura che scoprissero che aveva con sé una piccola quantità di stupefacente. E’ accaduto ad Erice dove un 45enne ha dato vita ad un inseguimento ad altissima pericolosità all’interno del centro storico. Addirittura arrivando ad investire in pieno tavoli e sedie di un ristorante, fortunatamente senza ferire nessuno. I carabinieri lo hanno arrestato. In seguito alla perquisizione, la persona veniva trovata in possesso di una piccola quantità di stupefacente. L’arrestato, al termine dell’udienza di convalida, sottoposto all’obbligo di dimora nei comuni di Trapani e Erice, con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.

