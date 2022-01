Va dietro le sbarre per lesioni e violazione di domicilio

Condanna definitiva per un marito violento che aveva reso alla moglie una vita impossibile. Finisce dietro le sbarre dopo la sentenza emessa dal giudice: dovrà scontare un anno e 2 mesi di reclusione per lesioni personali e violazione di domicilio, fatti commessi a Marsala, nel trapanese, nel 2012.

Ordine dell’ufficio esecuzioni penali

A dare esecuzione alla condanna sono stati i carabinieri della stazione di Marsala che hanno prelevato l’uomo, un 45enne residente in città, dalla propria abitazione e lo hanno rinchiuso nel carcere “Pietro Cerulli” di Trapani. Ad essere stato dato esecuzione all’ordine per la carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura.

I fatti

In particolare l’uomo, che ha anche precedenti in materia di droga, aveva minacciato di morte e aggredito violentemente la propria ex moglie, causandole delle lesioni. Lo stesso, inoltre, aveva forato gli pneumatici dell’autovettura della donna. In quella circostanza, il pronto intervento dei carabinieri aveva permesso di interrompere la violenza dell’uomo scongiurando eventuali e più gravi conseguenze per la malcapitata.