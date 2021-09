Saranno presentati a Marsala in una tre giorni di congressi

Il 17, 18 e 19 settembre si terrà a Marsala, nei locali del baglio Oneto, il II simposio Sif sud Italia, VIII congresso mediterranean society of flebology e il VII convegno sif regionale. L’evento, che vede come presidente onorario Gaspare Gulotta, affronterà nei primi due giorni, grazie alla partecipazione di diversi relatori siciliani, nazionali ed internazionali, tematiche attuali di flebologia, chirurgia vascolare e linfologia. Edmondo Palmeri, presidente del simposio Sif sud Italia e componente del consiglio direttivo nazionale della Sif (società italiana di flebologia), afferma che “oggi l’ordine dei medici di Palermo può vantare la commissione sulla flebologia, primo ordine in Italia ad averla istituita, segno dell’attenzione crescente verso la disciplina flebologia e linfologia che negli ultimi anni va sempre più affermandosi sia in Italia che in Europa”.

L’obiettivo dell’evento

“L’obiettivo del congresso – aggiunge Mario Bellisi, responsabile dell’unità operativa semplice dipartimentale di flebolinfologia dell’azienda ospedaliera universitaria del policlinico di Palermo e responsabile regionale Sif oltre che presidente del prossimo congresso regionale – è quello di valutare lo stato dell’arte della flebologia dello studio della malattia venosa, sia dal punto di vista del chirurgo che del medico flebologo, al fine di favorire formazione e aggiornamento ai cultori della flebo-linfologia, ma anche al medico di medicina generale e ai colleghi che si interessano di malattie vicine alla malattia venosa quali angiologi, dermatologi, ginecologi, chirurghi plastici e medici estetici.

Tecniche classiche ed innovative

Durante l’evento congressuale verranno presentate, quindi, tecniche e protocolli terapeutici classici ed innovativi, e si cercherà di fornire risposte al fine di chiarire dubbi e problematiche che ogni professionista del settore affronta ogni giorno nella pratica quotidiana. Il coinvolgimento e il confronto reciproco tra colleghi siciliani, italiani ed internazionali vuole essere di stimolo alla crescita professionale affrontando, infine, anche le problematiche che la pandemia da covid-19 ha determinato nella patologia flebo-linfatica. Una sessione sarà dedicata interamente alle comunicazioni di giovani colleghi interessati alla moderna flebo-linfologia; per tale occasione si è voluto istituire un premio alla memoria del medico L. F.Cortese, professore ordinario di chirurgia vascolare della facoltà di medicina e chirurgia dell’università di Palermo, figura accademica di spicco fino al 1990 e tra i soci fondatori della Sif .

Anche un momento formativo

Un momento di particolare pregio e interesse formativo, guidato dal professor Giuseppe Genovese, presidente fondatore Sif e della società mediterranea di flebologia, concluderà l’evento di Marsala, con l’VIII congresso della mediterranean society of phlebology, che vedrà avvicendarsi come relatori, colleghi italiani, greci, turchi ed egiziani. I colleghi ospiti in qualità di relatori, moderatori e presidenti delle varie sessioni, nonché i componenti del consiglio direttivo della società scientifica, saranno circa 40; la previsione di medici iscritti al congresso è di circa 150 provenienti da varie regioni d’Italia

Le statistiche della malattia venosa

La malattia venosa cronica degli arti inferiori, secondo quanto sostengono in una nota gli organizzatori di questo evento, è una tra le malattie più diffuse al mondo, interessa circa il 30% delle donne e il 15-20% degli uomini adulti, si presenta con vari aspetti clinici dalle forme più lievi a quelle più gravi e invalidanti. Il linfedema è una patologia cronica, progressiva e altamente invalidante, suddivisa in 4 stadi, la cui principale caratteristica è il rallentamento della circolazione linfatica, con accumulo di linfa e aumento del volume e del peso dell’arto o del segmento corporeo colpito. La mancanza di un’assistenza omogenea ed adeguata sul territorio nazionale deriva la presa in carico degli ammalati, che comunque cercano una risposta ai loro problemi.