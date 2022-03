I controlli straordinari con il supporto del reggimento

Nuova task force anticrimine dei carabinieri della compagnia di Marsala, con il supporto dei colleghi della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento carabinieri Sicilia. Insieme hanno svolto un articolato servizio di controllo del territorio nel centro storico cittadino: il bilancio è di 5 denunce e 2 segnalazioni.

Le violazioni

Nel corso dell’attività, i carabinieri hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza in merito alle ipotesi di reato di evasione, guida senza patente, guida in stato di ebbrezza e violazione del Dacur, il divieto di accesso alle aree urbane. Cinque le persone che sono state denunciate all’autorità giudiziaria.

Parcheggiatore abusivo e ubriachi a volante

In particolare, i carabinieri hanno denunciato un 40enne, già gravato da precedenti, per violazione del Dacur perchè avrebbe continuato a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo. Durante il controllo alla circolazione stradale, due persone di 37 e 24 anni sono state sottoposte ad alcool test, con l’etilometro in dotazione ai militari dell’Arma, rivelando un tasso alcolemico superiore al limite con rilevanza penale. Un 36enne di origine straniera, invece, è stato sorpreso nuovamente alla guida di un veicolo senza patente.

L’evasione e le segnalazioni

Nel proseguo del servizio, una donna di 35 anni, già nota ai carabinieri in quanto gravata dalla misura della detenzione domiciliare, è stata vista al di fuori della propria abitazione. Nello stesso contesto operativo sono state segnalate 2 persone alla prefettura di Trapani in qualità di assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti con il contestuale sequestro di circa 4 grammi di marijuana.

Nei giorni scorsi altri controlli

Due settimane fa ci fu un’attività simile sempre nel trapanese. In quel caso furono tre le denunce, altrettante le segnalazioni alla prefettura e multe per violazioni alla normativa anti covid19. Questo il bilancio di un’attività di controllo portata avanti dai carabinieri. Ad operare sono stati i militari della compagnia cittadina che nello specifico hanno eseguito una serie di servizi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto di crimini predatori, nonché alla verifica del rispetto delle prescrizioni contro la diffusione del virus covid19.