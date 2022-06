L’alterco perché non era gradita la sua presenza da parcheggiatore abusivo

La sua presenza da parcheggiatore abusivo non era gradita e con i condomini aveva avuto delle discussioni, al punto da spingerlo a sfasciare la vetrata d’ingresso dell’immobile. Un raid violento che gli costa una denuncia. I carabinieri della stazione di Marsala, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio quotidianamente svolti su tutto il territorio di competenza ma con particolare attenzione al centro storico della città, hanno denunciato oltre a lui anche un altro marsalese con precedenti.

Un alterco con i condomini

In particolare, i carabinieri hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza in merito all’ipotesi di reato di danneggiamento aggravato nei confronti di un 30enne, persona nota alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio. L’uomo, secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, lo scorso 7 giugno avrebbe colpito il vetro del portone d’ingresso di un condominio del centro storico, riducendolo in frantumi. Un gesto che sarebbe stato il frutto di alterchi avuti con alcuni condomini del palazzo che si erano lamentati della sua presunta attività di parcheggiatore abusivo nei pressi del palazzo.

Altra denuncia

Nello stesso contesto operativo è stata denunciata una seconda persona perché avrebbe violato la misura del Daspo urbano, emessa nei suoi confronti per aver esercitato la professione abusiva di parcheggiatore. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.

Altri Daspo urbano violati

Nello scorso mese di aprile due uomini di 40 e 26 anni sempre a Marsala sono stati denunciati perché avrebbero violato il Dacur (o anche Daspo urbano), il divieto di accesso alla aree urbane, in quanto avrebbero continuato a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo. Nel febbraio scorso, sempre a Marsala, i carabinieri hanno denunciato un 40enne, già gravato da precedenti, per violazione del Dacur, ovvero del divieto di accesso alle aree urbane, emesso a suo carico nel dicembre scorso poiché avrebbe svolto l’attività di parcheggiatore abusivo.