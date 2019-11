L'accordo

Il pagamento degli stipendi in ritardo, la distribuzione dei buoni pasto che era ferma da un anno e mezzo, e soprattutto un nuovo cantiere ad Alcamo per i lavoratori per sostituire la sede precedente che non rispondeva ai requisiti della sicurezza sul lavoro.

E’ quanto ottenuto dai sindacati Fp Cgil, Fit Cisl Uiltrasporti e Soggetto giuridico, per i lavoratori di Energetikambiente siglando l’accordo con l’azienda.

Grazie all’intesa raggiunta, i circa 320 lavoratori in servizio con l’azienda che si occupa di raccolta rifiuti ad Alcamo, Trapani e Marsala otterranno i buoni pasto in arretrato cosi come gli stipendi ma non solo.

“A preoccuparci in modo particolare era la questione della sicurezza sul lavoro – spiegano Enzo Milazzo Fp Cgil, Rosanna Grimaudo Fit Cisl, Giorgio Macaddino Uiltrasporti e Vincenzo Catalano Soggetto giuridico -, la sede ad Alcamo in cui lavoravano da tempo i dipendenti non era idonea, l’azienda ha affittato un’area che risponde ai requisiti e presto si farà il trasferimento. Un plauso va alla Prefettura di Trapani che con il suo ruolo di mediatore ha mostrato grande sensibilità e attenzione nei confronti dei lavoratori di Energetikambiente e delle nostre richieste”.