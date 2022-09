Momenti di paura a scuola

Una bimba sbaglia aula al primo giorno di scuola e scoppia il panico tra insegnanti e genitori. Il caso risolto positivamente dopo l’intervento dei Carabinieri: la piccola aveva solo sbagliato aula, per questo non si trovava più. Così i docenti ed i genitori della piccola alunna hanno potuto tirare un grande sospiro di sollievo dopo aver temuto il peggio e alcuni momenti di paura.

I Carabinieri chiamati a scuola

La vicenda a Marsala, nel Trapanese. Nella giornata di ieri, dove è iniziato l’anno scolastico per la quasi totalità degli alunni nella nostra provincia, i Carabinieri sono dovuti intervenire presso una scuola elementare in quanto non si trovava una bambina di sei anni che era stata accompagnata e regolarmente affidata alle insegnanti alle 8 del mattino.

La piccola aveva sbagliato aula

I Carabinieri sono subito arrivati presso l’istituto scolastico per verificare la situazione e per capire cosa era accaduto. I genitori e gli insegnanti erano nel panico visto che la bambina non si trovava più. Il caso però è stato risolto nel giro di pochissimo tempo grazie alla prontezza della maestra che si è subito accorta che la piccola scolara non era entrata in classe attivando le ricerche. In un attimo i Carabinieri erano sul posto. Ma l’intervento non è servito per fortuna. La piccola alunna, infatti, era solo entrata nell’aula sbagliata.

Il grazie di madre e padre alle istituzioni

Grande è stato il sospiro di sollievo per i genitori che hanno ringraziato le istituzioni per come hanno immediatamente risposto alla richiesta di aiuto. Il primo giorno di scuola per la piccola è così andato nel migliore dei modi nonostante la paura iniziale di maestre e genitori.