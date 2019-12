L'intervento

I carabinieri a Campobello di Mazara, nel Trapanese hanno denunciato in stato di libertà per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, B.M. di 41 anni già gravato da precedenti di polizia.

I militari hanno scoperto, infatti, che l’uomo aveva realizzato una discarica abusiva su un terreno di circa 600 metri quadri nella quale era stata depositata una notevole quantità di rifiuti di varia tipologia, speciali ed urbani, pericolosi e non, prevalentemente composta da elettrodomestici fuori uso, sfabbricidi, lastre di eternit e suppellettili vari.

Tutti i rifiuti risultavano abbandonati sul fondo naturale del terreno, non impermeabilizzato, e quindi, senza alcuna precauzione per evitare eventuali dispersioni di sostanze inquinanti nell’ambiente circostante.

Il terreno è stato sequestrato.

(Foto repertorio)