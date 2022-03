Le manette nell’ambito di controlli tra Trapani ed Erice

Spaccio di droga ed evasione, con queste accuse sono state arrestate due persone nel trapanese dai carabinieri a conclusione di un articolato servizio di controllo del territorio che ha riguardato i comuni di Trapani ed Erice in particolare.

L’arresto per droga

E’ stato arrestato un 30enne con precedenti trovato in possesso di circa 11 grammi di hashish che aveva nascosto tra gli indumenti che indossava. Questo ritrovamento ha indotto i carabinieri a proseguire gli accertamenti, perquisendo anche l’abitazione dell’uomo. Nella circostanza, sono stati rinvenuti altri 170 grammi circa della stessa sostanza stupefacente, di cui una parte già divisa in dosi, e un bilancino di precisione. Il 30enne, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato e spedito ai domiciliari su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica del tribunale di Trapani. In sede di udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari ha applicato la misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria con cadenza giornaliera.

L’evasione dai domiciliari

Nel proseguo del servizio, i carabinieri hanno denunciato un 34enne che, nonostante fosse agli arresti domiciliari, non è stato trovato in casa al momento del controllo vendendo rintracciato poco dopo. Inoltre, per violazioni al codice della strada, sono state sequestrate amministrativamente 5 autovetture con contestuali contravvenzioni per circa 4 mila euro.

Lo spaccio in provincia

In tema di spaccio di stupefacenti appena qualche giorno fa i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Marsala hanno svolto un mirato servizio antidroga che ha portato all’arresto di una persona accusata di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Hanno eseguito il decreto di perquisizione domiciliare e personale emesso dalla Procura della Repubblica del tribunale di Marsala. Alla vista dei carabinieri e del pastore tedesco Ron, il 54enne ha consegnato spontaneamente circa 20 grammi di marijuana e 9 di hashish, asserendo di non detenere nient’altro. Tuttavia, durante l’attività, i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 445 grammi di marijuana, circa 10 grammi di cocaina, un contenitore con alcuni semi di piante di cannabis, 550 euro in contanti verosimilmente provento dell’illecita attività, tre bilancini di precisione ancora intrisi di sostanza stupefacente, sostanza da taglio del tipo mannite e altro materiale vario per il confezionamento delle dosi.