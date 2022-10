Minore incinta sta male, trasferita ad Agrigento

Altri due sbarchi, con 152 migranti, sono stati registrati a Lampedusa dove dalla scorsa notte sono arrivate, complessivamente, 206 persone su quattro imbarcazioni.

Dopo i primi 54 giunti fra la notte e l’alba, la motovedetta V7007 della Guardia di finanza ha soccorso, al largo, un barchino di 5 metri con a bordo 30 persone, compresi due minorenni e dieci donne, provenienti da Costa d’Avorio, Guinea, Burkina Faso e Senegal.

L’unità di soccorso V821 delle Fiamme gialle ha invece agganciato una lancia libica di 10 metri con a bordo 122 egiziani e bengalesi. In questo caso, il natante era salpato ieri da Zawia, in Libia.

Minore incinta sta male, trasferita ad Agrigento

Una immigrata minorenne, incinta di 7 mesi, è stata trasferita da Lampedusa, con un elicottero del 118, all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La ragazza, ospite da alcuni giorni dell’hotspot, ha iniziato ad avere forti dolori e, dopo un primo trasferimento al Poliambulatorio, i medici hanno deciso si spostarla in ospedale.

Quattro cadaveri in decomposizione recuperati

Nelle scorse ore, intanto, sono stati ripescati, a diverse miglia dalla costa di Lampedusa, i cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, di due uomini e due donne.

Le ricerche dei quattro dispersi della notte scorsa, dopo che è affondato a 24 miglia da Lampedusa un barchino con una trentina di migranti a bordo e del cadavere della neonata finita in acqua quando sabato pomeriggio un’imbarcazione s’è ribaltata nei pressi dell’isolotto di Lampione, hanno permesso agli uomini della Guardia costiera e della Guardia di finanza di ritrovare i quattro corpi senza vita.

Non è chiaro, non può esserlo al momento, a quale barchino e sbarco appartengano o se siano addirittura riconducibili a qualche altro incidente avvenuto in acque internazionali o tunisine. Le salme sono state già portate a molo Favarolo prima e poi alla camera mortuaria del cimitero di Lampedusa, dove già si trovano le salme dei due bambini – di 10 mesi e un anno – morti ustionati a causa dell’incendio divampato nei giorni scorsi su un altro barchino che viaggiava verso l’Italia.

Affonda barchino al largo di Lampedusa

Nelle ultime ore un’altra tragedia nel mare al largo dell’isola siciliana. Un barchino di circa 5 metri, con a bordo una trentina di migranti è affondato a 24 miglia dalla costa di Lampedusa. I militari della motovedetta della guardia costiera hanno tratto in salvo 22 uomini, 3 donne e un minore. Vi sarebbero però 4 dispersi: tre uomini e una donna.