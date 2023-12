A Villaseta

I carabinieri della stazione di Villaseta e della sezione operativa della compagnia di Agrigento hanno arrestato, per rapina aggravata, un pregiudicato 38enne agrigentino.

L’aggressione ed il furto

L’episodio si è verificato in prossimità del centro commerciale “Città dei Templi”, dove il rapinatore, con il volto travisato, ha aggredito e strattonato una coppia di coniugi 80enni di Agrigento, riuscendo a portare via la borsa della donna dopo averla trascinata a terra per diversi metri.

Intervento immediato dei carabinieri

L’immediato intervento dei militari operanti ha consentito di riconoscere, anche a seguito di visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, il pregiudicato e di rintracciarlo presso la propria abitazione ubicata nelle adiacenze del predetto centro commerciale.

Refurtiva recuperata, uomo ai domiciliari

La refurtiva, recuperata dai carabinieri, è stata restituita all’anziana vittima. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari così come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento, in attesa dell’udienza di convalida.

Furto e rapina, due giovani arrestati identificati dalle telecamere

Prima il furto di un’auto poi la rapina ad un anziano. E’ la “notte brava” di due giovane entrambi arrestati ad inizio settimana dai carabinieri della stazione di Trapani. Nei confronti dei due 25enni, entrambi trapanesi, eseguita un’ordinanza cautelare con l’accusa di rapina aggravata in concorso. I due, dopo avere rubato una vettura, avrebbero rapinato un anziano.

La vittima minacciata con un coltello. I rapinatori sapevano che aveva prelevato 300 euro dal Postamat in via Piersanti Mattarella. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza si è ricostruita la rapina e la fuga a bordo della vettura rubata. I due sono ai domiciliari.

Altro arresto per rapina

Nelle ore precedenti era arrivato un altro arrestato per rapina nel Trapanese. A conclusione di un’indagine lampo i carabinieri di Mazara del Vallo hanno arrestato un giovane di 25 anni. E’ accusato di rapina in abitazione ai danni di un anziano. La stessa vittima ha anche reagito ed è stata ferita. Si è sfiorata la tragedia per un bottino di appena 50 euro. Un pensionato di 88 anni si è alzato nel cuore della notte sentendo rumori in casa. In cucina si è trovato davanti al rapinatore che stava rovistando tra i cassetti. Il 25enne lo ha minacciato con un coltello da cucina, chiedendo soldi e oggetti preziosi. L’anziano ha reagito e l’aggressore lo ha ferito alle mani e al volto e scappando dopo avergli rubato 50 euro dal portafoglio. Chiamati i carabinieri l’anziano ha fornito una dettagliata descrizione dell’aggressore. Il giovane è stato arrestato e portato nel carcere di Trapani.