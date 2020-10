in attesa dei controlli da parte delle autorità sanitarie

Uno studente del quarto anno del liceo linguistico “Leonardo” di Agrigento è risultato positivo al coronavirus. Si tratta, per la provincia agrigentina, del primo caso che riguarda un istituto scolastico. La classe del giovane è stata, in via precauzionale, messa in isolamento domiciliare in attesa dei controlli da parte delle autorità sanitarie.

E’ in quarantena invece lo studente e in isolamento fiduciario i suoi genitori. Il dirigente scolastico del liceo “Leonardo”, Patrizia Pilato, ha rassicurato i familiari di tutti gli studenti, ricordando che “nel liceo sono in atto tutte le procedure di prevenzione previste dalle direttive ministeriali”.

Risale invece a due giorni fa, la notizia della positività al Covid19 di uno studente di una quarta del liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo e l’intera classe fino al 16 ottobre proseguirà gli studi con la didattica a distanza.

Lo ha comunicato ai genitori, agli insegnanti al personale Ata la dirigente Chiara Di Prima.

“Mi duole informarvi che, presso la sede del nostro Liceo, è stato accertato un caso di positività al Covid-19 in una classe IV – scrive in una nota la dirigente – Questa situazione dimostra, ancora una volta, quanto sia importante il rispetto delle norme (uso della mascherina, distanziamento, igienizzando le mani, …) che come comunità ci siamo dati allo scopo di evitare, nei limiti del possibile, l’ulteriore diffusione del contagio”.

“Gli studenti, al termine del periodo di isolamento, saranno sottoposti a test diagnostico – aggiunge la dirigente – Si comunica, altresì, che già si è provveduto ad effettuare la sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti interessati. Tutti gli studenti delle altre classi, pertanto, potranno svolgere le lezioni regolarmente”.

Intanto, secondo gli ultimi dati risalenti a ieri – vengono diffusi ogni giorno nel pomeriggio – sono 213 i nuovi positivi registrati nell’isola nelle 24 ore precedenti (il giorno prima erano stati 198). Salgono così a 3.549 gli attuali positivi e passano a 405 i ricoverati in ospedale con un incremento di 7 ricoveri rispetto al giorno precedente.

Di questi 30 si trovano in terapia intensiva, due in più rispetto a 24 ore prima, mentre diventano 375 i ricoveri in regime ordinario; 3.144 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti tornano ad essere in numero elevato, sono stati 6.579.