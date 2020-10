Il neo sindaco di Agrigento, Franco Micciché, ha firmato un’ordinanza di chiusura – fino al 4 novembre – del liceo scientifico e delle scienze umane “Politi” e della succursale di via Matteo Cimarra. Ieri, due alunni e una insegnante erano risultati positivi al Covid-19.

Il sindaco si è insediato oggi ed ha subito firmato il provvedimento che non esclude, sulla base dell’evoluzione epidemiologica, eventuale prolungamento dello stop alle lezioni.

Oggi intanto in Sicilia sono 562 i nuovi positivi al Covid19 nelle ultime 24 ore. Salgono così a 7.850 gli attuali positivi. Di questi 649 sono i ricoverati: 565 in regime ordinario (23 in più) e 83 in terapia intensiva con un incremento di 6 ricoveri rispetto a ieri. 7.202 si trovano in isolamento domiciliare. Anche oggi si registrano nuove vittime, sono ben 11 i decessi che portano il totale a 389. I decessi sono stati registrati 7 a Palermo; 2 a Catania; 1 a Messina e 1 a Marsala. I guariti sono 198. I tamponi effettuati sono 7.412

Sul fronte della distribuzione territoriale sono 192 i nuovi casi a Palermo; 170 a Catania; 66 a Trapani; 53 a Messina; 34 a Ragusa; 20 a Siracusa; 19 a Caltanissetta; 5 a Enna e 3 a Agrigento

E aumentano i positivi in provincia di Palermo in poco più di una settima Si passa da circa 1917 a 2308. Qui gli ultimi dati sui positivi registrati dalla struttura sanitaria di Palermo.

A Palermo, nonostante tutto, non ci dovrebbe essere il coprifuoco, così come deciso dal sindaco di Milano Beppe Sala, ma ci sarà il divieto ai pedoni di sostare a partire dalla zona del centro storico. Il provvedimento del sindaco Leoluca Orlando, in vigore nel fine settimana dalle 21 a mezzanotte, è in fase di preparazione e dovrebbe essere pronto già venerdì, a seguito del nuovo decreto del governo Conte per provare ad azzerare gli assembramenti.