quarantatré profughi soccorsi dalla guardia costiera

Quarantatré migranti, tutti bengalesi tranne tre egiziani, sono giunti a Lampedusa dopo essere stati soccorsi a 13 miglia dalla costa.

Trasbordo effettuato su motovedetta della Guardia costiera

L’imbarcazione di 6 metri, partita da Zwara in Libia, sulla quale viaggiavano è stata lasciata alla deriva dopo il trasbordo effettuato dai militari della motovedetta Cp305 della Guardia costiera.

I migranti trasferiti all’hotspot, un centinaio le persone ospitate

Il gruppo è stato portato all’hotspot dove c’erano già altri 53 ospiti. Gli ultimi giorni di maltempo, che hanno fortemente rallentato gli sbarchi, hanno consentito infatti di svuotare, quasi completamente, la struttura di contrada Imbriacola.

Oltre 300 profughi su barcone in balia del maltempo

Un barcone con 369 migranti a bordo è stato soccorso nella notte tra lunedì e martedì a 38 miglia a sud-est delle coste Siracusane da unità navali della guardia costiera e di Frontex.

Le destinazioni delle persone salvate

Le persone salvate sono state portate in porti diversi: 230 a Pozzallo (Ragusa), con la nave De Grazia della Guardia costiera, 77 a Portopalo di Capo Passero (Siracusa) con la motovedetta Cp 304, e 62 a Catania con la nave Rio Arlanza di Frontex.

Difficili le operazioni di soccorso, intervenute tre navi mercantili

Le operazioni di soccorso, coordinate dalla sala operativa della capitaneria di porto di Catania, sono state molto complesse per le avverse condizioni meteo. Per fare fronte al mare forza 4-5, sono state fatte intervenire in appoggio anche tre navi mercantili che hanno fatto da ‘muro’ per attenuare la violenza delle onde.

A Messina 402 migranti sbarcati qualche giorno fa

Il maltempo rallenta ma non ferma i viaggi della speranza verso la Sicilia. Il 22 settembre, la nave ong Open Arms Uno con 402 migranti, dei quali 286 uomini, 31 donne, 85 minori è approdata al molo Norimberga di Messina.

I profughi erano provenienti da Sudan, Siria, Eritrea, Egitto, Pakistan, Etiopia, Somalia.

Sbarchi anche nel Siracusano

Il 20 settembre 35 migranti sono sbarcati sulla costa del Siracusano. L’imbarcazione con gli stranieri, di probabile origine del Bangladesh, è approdata sul litorale di Ognina, zona balneare a sud di Siracusa: i migranti sono stati intercettati poco dopo dalle forze dell’ordine.

Operazioni di identificazione

Tutti quanti sono stati trasferiti a Portopalo di Capo Passero per le operazioni di identificazione, frattanto è stata aperta un’inchiesta per svelare se tra gli stranieri ci sono minori.

(foto di repertorio)