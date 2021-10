In macchina aveva questi prodotti senza ricetta medica

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento, hanno denunciato a piede libero un automobilista di 36 anni, residente a Porto Empedocle, disoccupato, in quanto trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze dopanti, senza alcuna autorizzazione o ricetta medica. In particolare, nel corso di un ordinario controllo, la pattuglia del nucleo radiomobile di Agrigento, in zona quadrivio, si è imbattuta nel giovane automobilista che ha immediatamente dato segni di insofferenza durante il controllo.

La perquisizione dell’auto

Circostanza che ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire gli accertamenti eseguendo una perquisizione del veicolo. Nel corso dell’attività sono state rinvenute diverse confezioni di sostanze dopanti e farmaci anabolizzanti, la cui vendita risulta vietata se priva di autorizzazione o ricetta medica. La perquisizione è stata estesa anche presso l’abitazione dell’uomo, dove sono state rinvenute ulteriori confezioni della stessa sostanza, nonché false etichette adesive riportanti la denominazione di vari farmaci anabolizzanti.

Tutto sequestrato

La sostanza è stata sequestrata e si trova a disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento che disporrà i dovuti accertamenti di laboratorio, mentre l’uomo è stato denunciato per le ipotesi di reato di ricettazione, utilizzo o somministrazione di farmaci o altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.