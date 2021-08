13 sbarchi nella notte, 507 migranti in 24 ore a Lampedusa

Hotspot con 865 ospiti, ne resteranno 758

Salvini, “Italia non è campo profughi d’Europa”

Ben 13 sbarchi, con un totale di 272 migranti, si sono registrati dalla mezzanotte fino all’alba a Lampedusa (Ag). Nella serata di ieri ce n’erano stati invece altri 4, con un totale di 70 persone, che hanno portato il numero degli approdi, per la giornata di ieri, a 10 con 235 migranti. In 24 ore sono dunque giunti sull’isola 507 migranti.

Hotspot in tilt

All’hotspot di contrada Imbriacola sono presenti 865 ospiti, a fronte di una capienza massima di 250 posti.

Gli ultimi 4 barchini prima della mezzanotte sono stati soccorsi dalle motovedette della Capitaneria di porto e dei carabinieri. Su un’imbarcazione, partita da Zuwara, erano in 39; sull’altra, di 6 metri, partita da Djerba, erano in 6. Ed ancora su una barca in vetroresina, salpata da Chebba, sono stati bloccati in 16, fra cui 2 donne e 2 minori. Infine, la motovedetta dei carabinieri ha bloccato un barchino di 6 metri, anche questo partito da Chebba, con 9 tunisini.

107 saranno trasferiti a Porto Empedocle

Sono 107 i migranti, già sottoposti a tampone rapido per la diagnosi del Covid e già pre-identificati, che da Lampedusa saranno trasferiti stamattina con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle (Agrigento). A trasferimento effettuato – a disporlo è stata la Prefettura, d’intesa con il Viminale, e a coordinarlo sarà la polizia – all’hotspot di Lampedusa resteranno 758 ospiti.

“Stiamo parlando di talebani e di arginare il terrorismo islamico e non riusciamo a fermare alcune migliaia di ragazzi che arrivano qui i furgoni da mezza Europa a far casino in Italia, con morti feriti, droga, stupri? È una follia. Una figuraccia”. Così il Leader della Lega Matteo Salvini che ieri a Studio Aperto ha puntato il dito contro il Ministro Lamorgese.

“Sugli sbarchi – dice – sono i numeri a bocciare la Lamorgese, che non sta facendo il ministro dell’interno. Siamo arrivati a quasi 40.000 arrivi nell’anno del Covid, solo via mare. Non è possibile che l’Italia si è trasformata nel campo profughi d’Europa. È un problema economico, sociale e sanitario”.

1 morto e 14 dispersi a largo della Libia

Mentre si cercano 14 egiziani dispersi in mare dopo che il barcone diretto verso le coste italiane si è capovolto al largo della città libica di Zauia e con un cadavere recuperato dai guardacoste, ieri la nave Geo Barents di Medici senza frontiere, da giorni di attesa al largo della Sicilia, è approdata ad Augusta, nel Siracusano. L’equipaggio chiedeva un porto sicuro da quattro giorni per i 322 migranti a bordo, tra cui 95 minori, di cui 82 sono non accompagnati, cinque bambini con meno di 5 anni, uno di appena due settimane.