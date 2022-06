la struttura ospita 800 persone a fronte di 350 posti disponibili

Riprendono i viaggi della speranza dei migranti verso le coste italiane. Tre sbarchi – con un totale di 91 persone – si sono registrati, la notte scorsa, a Lampedusa.

Hotspot di contrada Imbriacola stracolmo, 800 persone per 350 posti disponibili

I diversi gruppi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove vi sono quasi 800 ospiti, a fronte dei poco meno 350 posti disponibili.

Il primo gruppo, 71 uomini, su una barca di 9 metri

Il primo gruppo, composto da 71 uomini, è stato intercettato dalla Guardia di finanza a 23 miglia dalla costa: erano su una barca di 9 metri.

Fiamme gialle e Capitaneria di porto intercettano tunisini

Poi sono approdati 13 tunisini, rintracciati sempre dagli uomini delle Fiamme gialle a 23 miglia, e infine 7 tunisini che sono stati bloccati dalla Capitaneria di porto a circa 6 miglia.

A maggio maxi sbarco a Pozzallo

Il 17 maggio 463 migranti sono sbarcati al porto di Pozzallo dopo essere arrivati a bordo di un motopeschereccio scortato dalla Guardia di finanza e dalla Capitaneria di porto, intercettato a 32 miglia da Portopalo nella serata precedente dopo la segnalazione di Alarm Phone.

Solo una donna

A bordo, come riportato dall’AGI, tra i migranti vi erano una sola donna, 17 minori non accompagnati e altri due bambini che hanno intrapreso il viaggio con le famiglie. Le nazionalità dichiarate sono Siria, Palestina, Egitto e Bangladesh. Un migrante è stato trasferito in ospedale. Una brutta frattura operata prima della partenza e che aveva bisogno di trattamenti.

Trasferiti nella palestra comunale

Anche in questa circostanza visto il numero cospicuo, “i migranti per completare le procedure di identificazione e somministrazione dei tamponi antigenici, sono in via di trasferimento nella palestra comunale” ha detto all’AGI il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna.

Tre persone fermate per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Il 27 maggio, gli agenti della Squadra mobile di Siracusa, insieme ai militari della Guardia di finanza hanno proceduto al fermo di indiziato di tre persone, due siriani ed un egiziano, accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Barca salpata dalla Turchia

I tre, secondo quanto emerge nella tesi della polizia, era a bordo del veliero con 84 migranti, approdato nella tarda mattinata del 26 maggio nel porto di Augusta. Sono ritenuti tra gli organizzatori del viaggio della speranza, partito dalle coste della Turchia.

Veliero intercettato dalla Guardia di Finanza

L’imbarcazione è stata intercettata da una motovedetta della Guardia di Finanza nei pressi di Capo Murro di Porco. I fermati, al termine degli accertamenti, sono stati condotti in carcere.

(foto di repertorio)