Il ritrovamento della carcassa alla periferia di Sciacca

E’ giallo sul ritrovamento di un cane morto nei pressi dell’abitazione del presidente del consiglio di Sciacca. nell’Agrigentino. I carabinieri hanno avviato le indagini, tra le ipotesi quella di un possibile avvertimento.

Il ritrovamento

I carabinieri di Sciacca indagano sul ritrovamento avvenuto davanti la casa di campagna del numero uno dell’assise civica Ignazio Messina, in contrada Cutrone. L’animale era dentro un sacchetto ed il corpo in avanzato stato di decomposizione. È stato lo stesso Messina, rincasando, che si è accorto della presenza del sacchetto. Ha avvisato i carabinieri sporgendo denuncia. L’animale, come accertato da un medico del servizio veterinario, era sprovvisto di microchip.