Quasi 700 somministrazioni in tre giorni nelle Pelagie

Un’accelerazione che ha permesso la crescita di 10 punti percentuale di chi ha ricevuto una dose

A Linosa, tra i 32 vaccinati anche due over 80

L’Asp Palermo tornerà nell’arcipelago il prossimo 23 settembre

Importante accelerata nelle vaccinazioni contro il covid19 nelle Pelagie. Nell’arcipelago, infatti, il numero dei vaccinati con almeno una dose è aumentato di dieci punti percentuale negli ultimi tre giorni.

Sono state effettuate complessivamente 686 le somministrazioni da martedì pomeriggio a questa mattina nei due centri provvisori realizzati dall’Asp di Palermo, prima nell’Istituto Luigi Pirandello e poi nei locali del Poliambulatorio di Contrada Grecale.

Dal 66,20% dei vaccinati con una dose, si è rapidamente passati al 76,21% di oggi, grazie ad un’attività che ha coinvolto, prima gli studenti ed il personale docente e non docente, e poi tutto il resto della popolazione over 12.

Quasi il 63% ha avuto la doppia somministrazione

Gli immunizzati (ciclo completo di vaccinazione) sono, invece, passati da 60,73% a 62,79%.

L’Asp di Palermo torna nelle Pelagie il 23 settembre

“I periodici interventi effettuati sia Lampedusa che a Linosa – ha sottolineato il direttore generale dell’Asp del capoluogo, Daniela Faraoni – hanno consentito di somministrare almeno una dose di vaccino a trequarti della popolazione residente. Sono moltissime le prime dosi a conferma che l’azione continua e costante di sensibilizzazione della popolazione sta consentendo di recuperare anche coloro i quali non avevano risposto agli appelli precedenti. Torneremo nelle Pelagie il 23 settembre e lo faremo periodicamente per consentire a tutti, anche ai turisti, di vaccinarsi”.

Come sono state ripartite le somministrazioni

Delle 686 somministrazioni fatte in 3 giorni nelle Pelagie, 141 hanno riguardato gli studenti dell’Istituto Pirandello. Sono state, complessivamente, 567 le prime dosi e 119 le seconde. A Linosa in 32 si sono vaccinati consentendo di raggiungere il 90% di coloro i quali hanno ricevuto almeno una dose di siero. Tra questi anche due over 80 che, finora, non si erano vaccinati.