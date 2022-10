Perquisizione in casa di un trentenne di Caltanissetta

Ai domiciliari per atti persecutori viene anche beccato a fare lo spacciatore. Un uomo di 30 anni di Caltanissetta è stato denunciato dalla polizia a conclusione di una perquisizione all’interno della sua abitazione. Il blitz è scattato in seguito ad una serie di sospetti da parte degli inquirenti. Il giovane era ritenuto un potenziale pusher per alcune circostanze che erano state dedotte nel corso di alcune indagini preliminari, e poi sono arrivate le conferme.

L’operazione della sezione volanti

Sono stati i poliziotti della sezione volanti ad essere entrati in azione, denunciando alla locale Procura della Repubblica il pregiudicato trentenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’abitazione dell’uomo, che si trova agli arresti domiciliari, disposti dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Caltanissetta per il reato di atti persecutori, sono state trovate sostanze stupefacenti.

La perquisizione in casa

Nel corso della perquisizione nell’abitazione del giovane, infatti, gli agenti della polizia di Stato hanno sequestrato 14 grammi di hashish, 6 grammi di marijuana e 3 grammi di cocaina, oltre a due bilancini di precisione, una confezione di mannitolo, sostanza utilizzata dagli spacciatori per tagliare gli stupefacenti, una boccetta di popper, sostanza con proprietà tossiche che si assume per inalazione, e altro materiale utilizzato per la confezione delle dosi.

Trovate anche armi

I poliziotti hanno sequestrato anche due fucili ad aria compressa detenuti dall’uomo. Si sta accertando se sull’arma siano state fatte eventuali modifiche per accentuarne la capacità offensiva.

Altro arresto nel Catanese

Appena qualche giorno fa altro arresto simile nel suo contesto, anche se nella provincia Catanese. Dai domiciliari è finito in carcere un giovane trovato in possesso di droga, armi, munizioni e persino banconote false. Tutto nascosto all’interno della sua abitazione. Aveva usato come nascondiglio persino la cameretta della figlia dove a aveva nascosto una pistola e i proiettili. Il blitz dei carabinieri in un appartamento nel quartiere di San Leone a Catania. Il giovane oltretutto era già agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.