Aumentano i contagi nel Nisseno, all’ospedale di Gela un nuovo reparto Covid

Redazione di

30/10/2020

L’unità operativa di Medicina dell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela sarà trasformata in reparto Covid e accoglierà esclusivamente pazienti affetti dal virus Sars-Cov-2 che hanno sviluppato la malattia. E’ questa la decisione scaturita ieri sera dall’incontro urgente che il sindaco, Lucio Greco, ha chiesto alla direzione sanitaria dell’Asp di Caltanissetta, alla luce degli ultimi, preoccupanti numeri relativi al contagio da coronavirus in città. I dati epidemiologici di questi giorni, infatti, segnano ancora una costante crescita di casi sia manifesti che asintomatici e appare necessario l’aumento dei posti letto per pazienti Covid. Il reparto di Medicina dell’ospedale “Vittorio Emanuele “di Gela diventa centro Covid. La scelta è stata assunta dall’Asp di Caltanissetta alla luce della crescita del contagio a sud della provincia nissena. Avviene mentre il contagio cresce all’interno della struttura ospedaliera. Intanto, come riporta Il Fatto Nisseno, all’interno dell’ospedale nelle ultime ore sono risultati positivi tre medici che svolgono servizio presso il pronto soccorso e un autista dell’ambulanza ospedaliera residente a Niscemi. Positivi anche un medico ed un infermiere del reparto di Radiologia. Ieri 708 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia. Salgono così a 12745 gli attuali positivi con un incremento di 557. Di questi 954 sono i ricoverati con un incremento di 56 nuovi ricoveri: 839 in regime ordinario e 115 in terapia intensiva con un incremento di quattro ricoveri. 11.791 si trovano in isolamento domiciliare. Si registrano nuove vittime, anche oggi sono 13 i decessi anche oggi che portano il totale a 472. I guariti sono 219. I tamponi effettuati sono 7226. Sul fronte della distribuzione territoriale Palermo torna in testa al contagio con 258 nuovi positivi in più, Catania ne fa registrare 242; Messina 88; a Ragusa 68,a Trapani sono 53; a Siracusa 39, a Caltanissetta sono 30; ad Enna 10; Agrigento 1.

