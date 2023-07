La gamba gli era pericolosamente gonfiata

Si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dopo essere stato morso da una vipera. L’uomo stava lavorando nelle vicinanze di un casolare diroccato in campagna quando, ad un certo punto, si è sentito mordere a una gamba.

I segni sulla gamba

Ha visto il serpente allontanarsi e ha notato i classici segni sulla gamba che è gonfiata nel punto in cui è stato morso. Dopo aver vomitato si è recato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia. Qui i sanitari hanno contattato il centro antiveleni ma, poiché l’uomo si era già ristabilito, non è stato necessario utilizzare il siero antivipera. Sarà tenuto in osservazione per poi essere dimesso.

Nel Palermitano il rettile ritrovato in casa

Di incontri ravvicinati con serpenti se ne segnalano diversi in Sicilia, anche se non è molto usuale. I vigili del fuoco sono intervenuti a Capaci per catturare un serpente che si era intrufolato in casa. A chiamare il proprietario dell’abitazione in corso Vittorio Emanuele nel cuore della notte che si è trovato a tu per tu con il rettile di circa un metro e mezzo. L’inquilino molto spaventato ha chiamato i soccorsi. I pompieri sono riusciti a catturarlo e consegnarlo ai forestali che hanno stabilito che si trattava di una biscia di colore nero.

Operaio Rap trova boa nella zona industriale

Un altro caso abbastanza singolare ha coinvolto un operaio della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo. Una mattina ha trovato un boa constrictor nella zona industriale di Palermo in via Pecoraino. Furono avvisati i carabinieri forestali che sono riusciti a catturare il serpente e portarlo in caserma in attesa di affidarlo ad un centro specializzato. Tutti i boa constrictor rientrano nella Cites, la convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora, nota anche come convenzione di Washington.

Like this: Like Loading...