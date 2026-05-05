Primo impegno pubblico e ufficiale per il neo sottosegretario agli Affari Esteri Massimo dell’Utri, nella sua stessa provincia di provenienza: Caltanissetta.

Prefetto e sottosegretario incontrano i sindaci

Si è tenuto, infatti, nella mattina di ieri, nei locali della Prefettura di Caltanissetta un incontro tra il prefetto Licia Donatella Messina e il sottosegretario agli Esteri Massimo Dell’Utri, alla presenza del sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro e di una folta rappresentanza di sindaci della Provincia.

Dell’Utri: “Affrontiamo i temi legati al territorio”

“Ringrazio il prefetto per l’ospitalità e la disponibilità al confronto e al dialogo sui temi del territorio, nella consapevolezza di quanto sia importante fare il punto della situazione sulle problematiche che interessano le comunità, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative di ognuno” ha detto il neo sottosegretario Massimo Dell’Utri, commentando l’incontro che ha promosso con il prefetto di Caltanissetta.

Attenzione a iniziative e progettualità esistenti, opportunità per il territorio

“Abbiamo posto l’attenzione – ha proseguito il Sottosegretario Massimo Dell’Utri – sulle iniziative e le progettualità esistenti e che possono trasformarsi in reali opportunità di sviluppo per il territorio, puntando, per quello che attiene il ministero degli Esteri, alla valorizzazione di tutte quelle azioni legate al mondo dei rapporti con gli italiani all’estero, considerando che quella del Nisseno è una provincia che registra importanti flussi di immigrazione e del notevole numero di residenti all’estero che mantengono un forte legame con i luoghi di origine. L’obiettivo è quello di sviluppare la cooperazione e di promuovere le ricchezze e le specificità del territorio nisseno”.

Le nomine del 22 aprile scorso

Lo scorso 22 aprile il Consiglio dei ministri, riunitosi ha Palazzo Chigi, aveva nominato cinque nuovi sottosegretari. Si tratta di Alberto Balboni (FdI) al ministero della Giustizia, di Paolo Barelli (Forza Italia) ai Rapporti con il Parlamento, di Mara Bizzotto (Lega) alle Imprese e al Made in Italy, e dei siciliani Giampiero Cannella (FdI) alla Cultura e Massimo Dell’Utri (Noi Moderati) al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.