A Caltanissetta un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentato furto di cavi di rame. Il malvivente è stato sorpreso all’interno di un cantiere sulla strada statale 640. L’uomo alla vista della polizia si è dato a precipitosa fuga nascondendosi all’interno di un canale di scolo dove è stato raggiunto dagli agenti. Sequestrate matasse di cavi di rame e cesoie.

Colto il flagranza di reato

Nel dettaglio, i poliziotti della sezione volanti hanno fermato l’uomo, un trentenne, per tentato furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso nella tarda serata di giovedì all’interno di un cantiere sulla strada statale 640 mentre rubava cavi elettrici di rame. L’allarme è stato dato dall’addetto alla vigilanza della ditta.

La fuga e l’arresto

L’intervento degli agenti della Polizia di Stato, che hanno ispezionato la vasta area del cantiere, ha interrotto il furto che stava per essere messo a segno, infatti, l’uomo alla vista della polizia si è dato a precipitosa fuga nascondendosi all’interno di un canale di scolo, dove è stato raggiunto dai poliziotti e tratto in arresto. Gli agenti hanno sequestrato delle matasse di cavi di rame già trafugate e delle cesoie.

L’uomo ai domiciliari

L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, è stato condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’arresto è stato convalidato dal Gup che ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

L’oro rosso che fa gola

Sono continui i furti di rame in tutta la Sicilia. Nei giorni scorsi ad esempio sono stati rubati ben 800 metri di cavi lungo la tratta ferroviaria Partinico-Trappeto. La conseguenza è stata quella di un blocco per circa un’ora del traffico ferroviario in zona. Infatti il furto ha provocato il blocco dei passaggi a livello, le cui barre non riuscivano più a chiudersi per la mancanza di energia elettrica. Appena 5 giorni prima si era verificato un altro furto di cavi di rame proprio a Partinico. Decine di residenti sono rimasti senza energia elettrica. E’ successo in contrada Piano del Re. A segnalare il furto e chiamare i carabinieri gli abitanti della zona. Ad essere stati rubati oltre 250 metri di cavi.