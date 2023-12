La collisione ad un incrocio spesso teatro di sinistri

Incidente stradale nella tarda serata di ieri a Caltagirone, nel Catanese, con 2 auto e 6 persone in tutto coinvolte, 4 alla fine i feriti. Questo il bilancio dello scontro che si è verificato ieri poco dopo le 22,30 in viale Autonomia, all’innesto con la via Manzoni. Ad andare ad impattare una Citroen C2, con a bordo una sola persona, e una Fiat Grande Punto, all’interno della quale viaggiavano 5 giovani.

I feriti

Alla fine 4 feriti, per fortuna lievi, tutti soccorsi dai sanitari del 118 e alcuni dei quali medicati sul posto. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza che hanno compiuto i rilievi. Si è trattato comunque di uno scontro quasi frontale tra i due veicoli. La strada è stata parzialmente chiusa al transito per consentire a una ditta specializzata di rimuovere i liquidi fuoriusciti dalle vetture incidentate e ripristinare la sede viaria. Il traffico deviato su percorsi alternativi. Quest’incrocio è spesso teatro di incidenti stradali, l’ultimo dei quali si registrò giorni addietro con modalità quasi analoghe.

Festività con altri incidenti

Purtroppo queste festività natalizie sono state contrassegnate da altri incidenti con feriti, in alcuni casi anche gravi. Ieri è accaduto in viale Regione siciliana lungo la corsia centrale in direzione Catania. Un’auto ha perso il controllo e dopo aver carambolato, colpendo un’altra auto e due volte il guardrail da un lato all’altro, ha terminato la sua corsa cappottando e rimanendo sottosopra sulla carreggiata. L’incidente è avvenuto poco prima del parcheggio di piazzale Giotto, nella corsia di marcia opposta all’accesso del medesimo parcheggio. La sede stradale chiusa per consentire i soccorsi ed i rilievi, due feriti.

L’incidente nella notte allo Zen

La notte tra Natale e Santo Stefano un altro incidente grave è avvenuto tra due vetture dietro al Velodromo nel quartiere Zen a Palermo. Due auto si sono scontrate tra via Patti e via Guttuso. Ci sono stati diversi feriti. La più grave una ragazzina di 10 anni portata prima al pronto soccorso dell’ospedale Cervello e poi all’ospedale dei Bambini.

