In una manciata di giorni beccato già tre volte a violare i domiciliari

Arrestato a Catania un evasore seriale e denunciato l’amico per la violazione dell’obbligo di dimora. E’ il risultato di un’operazione dei carabinieri che hanno fermato i due che erano tornati a scorrazzare per le strade catanesi insieme, come se nulla fosse mai successo. Ma uno era ai domiciliari e l’altro invece non poteva allontanarsi dal territorio in cui gli era stato imposto di rimanere. Ad entrambi costa cara la “rimpatriata”.

Le accuse

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne catanese in quanto gravemente indiziato di evasione e denunciato un 20enne catanese in quanto ritenuto responsabile della violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, alla quale era sottoposto.

Beccati a Librino

Nel corso di un servizio svolto nel quartiere di Librino, i carabinieri hanno proceduto al controllo di due persone già note alle forze dell’ordine che percorrevano l’asse attrezzato a bordo di una Fiat 500. In particolare, il 20enne, conducente e proprietario dell’autovettura, non appena si è accorto della presenza dei militari ha cercato di seminarli accelerando improvvisamente, salvo venire bloccato dal provvidenziale intervento di un’altra pattuglia in prossimità della fine della rampa di uscita.

Le verifiche

Al momento delle verifiche i militari hanno accertato che il 33enne, sottoposto agli arresti domiciliari per un tentato furto di auto commesso proprio con lo stesso complice, la scorsa settimana era stato arrestato ben due volte in due giorni sempre per evasione sia dal nucleo radiomobile che dalla Squadra Lupi del nucleo investigativo. Il giudice ha successivamente convalidato l’arresto disponendo per il 33enne nuovamente gli arresti domiciliari.

Tante le evasioni dai domiciliari

Tante le storie di evasione dai domiciliari nel catanese. L’ultima appena qualche giorno fa. Un uomo è stato scoperto in giro con un’auto a noleggio, evade dai domiciliari e viene di nuovo arrestato. Ancora nei guai è finito un 34enne residente nel quartiere di Borgo Ognina a Catania. I poliziotti del locale commissariato lo hanno nuovamente arrestato. L’uomo è conosciuto alle forze dell’ordine perché ritenuto specializzato nei furti di catalizzatori. Questa volta l’accusa nei suoi confronti è di evasione dagli arresti domiciliari.