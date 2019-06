Non si è arrivati a un accordo all’ufficio del lavoro di Catania per i circa 100 lavoratori del call center di Misterbianco Monalisa Contact. L’azienda ha continuato a chiedere di trasformare i contratti da tempo indeterminato a Co.co.co, ma lavoratori e sindacati non hanno accettato e così l’azienda ha annunciato la chiusura. Lo rende noto lo Snalv Confsal.

“Purtroppo dobbiamo registrare che le posizioni sono rimaste rigide – afferma il segretario regionale del sindacato, Antonio Santonocito – ma è inaccettabile perdere il 90% delle tutele che garantisce un contratto a tempo indeterminato. E Rimangono i dubbi che dietro la chiusura dell’azienda ci sia una riapertura sotto altro nome per altri interessi imprenditoriali”.