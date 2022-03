Il dato resta costante

Crescono le prenotazioni per il vaccino Novavax. Nel Catanese, come conferma, il commissario per l’emergenza Covid, sono in aumento anche le richieste per immunizzare i bambini, fascia 5-11 anni. E, per facilitare le prenotazioni e organizzare la preparazione delle dosi, sono attivi due numeri di telefono, operativi tutti i giorni dalle 9 alle 18. Il flusso è costante di tanti utenti nel nuovo punto vaccinale di via Pasubio, 19 dove è presente un’area dedicata per la vaccinazione dei più piccoli.

Il Novavax sta convincendo anche gli scettici

“Il Novavax – spiega il commissario emergenza covid, Pino Liberti – si basa su una tecnologia differente rispetto agli altri vaccini e questo sta invogliando tanti a immunizzarsi. In questi giorni stiamo già somministrando delle seconde dosi”. Per prenotare questi i numeri messi a disposizione: 338-4702975 e 338-4723083.

Sul fronte contagi il dato resta costante

Il virus continua a circolare e le nuove varianti preoccupano. “Nei drive in – dice Liberti – il numero di tamponi giornalieri è sceso, ma la percentuale di positivi resta alta. L’incidenza è del 20%, uguale a quella che si aveva tra dicembre e gennaio. Sono, comunque, diminuiti i ricoveri e i casi gravi e questo è merito del vaccino. Ma non si può abbassare la guardia. Le mutazioni del virus e la ripresa dei contagi in Cina sono un brutto segnale. Ecco perché è importante la vaccinazione, anche dei più piccoli. Immunizzare i bambini significa proteggere anche gli adulti, in modo particolare gli anziani. Fondamentale l’opera dei medici di famiglia e dei medici pediatri, che possono contribuire a completare la copertura vaccinale”.

Il bollettino di ieri

Sono 6.099 i nuovi casi di Covid19 registrati ieri a fronte di 31.025 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 2.516. Il tasso di positività sale al 19,6% ieri era al 14,4%. L’isola è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 233.395 con un incremento di 3.293 casi. I guariti sono 3.919 mentre le vittime sono 24 portano il totale dei decessi a 9.767.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 941 ricoverati con 16 casi in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 59, sei casi in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.349 casi, Catania 756, Messina 1.385, Siracusa 702, Trapani 487, Ragusa 662, Caltanissetta 452, Agrigento 1.244, Enna 179.