I carabinieri hanno trovato una calibro 8 in un casolare del catanese

Originariamente la pistola era a salve ma è stata modificata in modo da poter sparare. I carabinieri hanno trovato l’arma in un casolare di campagna di Vizzini, nel catanese. Arrestato l’uomo che l’aveva nella sua disponibilità: in pratica quella pistola era in grado di sparare davvero e di poter uccidere.

I controlli

I carabinieri della stazione di Vizzini, coadiuvati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia”, hanno effettuato un servizio finalizzato al controllo del territorio ed alla repressione di reati in genere. In particolare le verifiche si sono concentrate sul rispetto delle disposizioni in materia di detenzione delle armi da fuoco.

Gli indizi raccolti

In tale ambito, all’esito di alcuni riscontri forniti da una preventiva attività info-investigativa, i militari hanno arrestato un 44enne di Vizzini con l’accusa di detenzione illegale di armi. L’uomo, a seguito di una perquisizione effettuata nel suo casolare di campagna, è stato trovato in possesso di una pistola calibro 8, priva di matricola, originariamente a salve ma resa idonea allo sparo a seguito di opportune modifiche.

Il sequestro

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro e sarà inviato al Ris, il reparto investigazioni scientifiche di Messina, per gli accertamenti tecnici tesi a verificarne il suo eventuale utilizzo in precedenti eventi delittuosi.

Armi trovate nel siracusano

In questi giorni i carabinieri, grazie all’unità cinofila, hanno scovato droga ed armi tra Floridia e Siracusa al termine di una vasta operazione di controllo. Il primo rinvenimento, relativo agli stupefacenti, è avvenuto in via Marina di Melilli, a Floridia, nell’area delle palazzine popolari. Il controllo si è esteso in un appezzamento di terreno in contrada Cavadonna, a poca distanza dal carcere siracusano, di proprietà di un 47enne. I carabinieri, insieme ai Cacciatori di Sicilia hanno passato al setaccio 6 mila metri quadri di campo incolto rinvenendo, ben occultato tra rovi e piante infestanti, un fucile calibro 12 con canna e calcio mozzati, perfettamente funzionante oltre a munizioni per la stessa arma e per pistola calibro 9.