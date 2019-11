L'iniziativa domani in programma a Viagrande

“Parte in Sicilia un nuovo ‘cantiere’ di Forza Italia, “Etna19 – A lavoro per l’Italia”, che avrà luogo a Catania, il 16 e il 17 novembre, presso il Grand hotel Villa Itria di Viagrande. Il meeting, organizzato dal coordinamento provinciale FI Catania in collaborazione con il gruppo PPE al Parlamento Europeo, si articolerà in un denso programma di dibattiti e riflessioni su politica e società italiana”. Lo rendono noto i deputati siciliani del gruppo di Forza Italia alla Camera, Stefania Prestigiacomo, Matilde Siracusano, Giusi Bartolozzi, Francesco Scoma, Nino Minardo e Nino Germaná.

“Oltre ai vertici nazionali e regionali del partito – aggiungono – all’evento parteciperanno numerosi ospiti provenienti dal mondo dell’impresa, delle professioni e dell’università, per dare vita a fucina nazionale di idee e partecipazione politica che rilanci l’azione del movimento azzurro nell’ambito della coalizione di centrodestra”.