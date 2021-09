In un locale trovati tanti commensali

La tenenza carabinieri di San Cataldo prosegue le attività inerenti al controllo del territorio, estese in particolare all’accertamento delle violazioni alla circolazione stradale e volte alla tutela del rispetto della pubblica tranquillità ed all’osservanza delle regole anti-covid. E proprio su quest’ultimo aspetto sono state rilevate delle irregolarità: nel mirino un’attività ristorativa dove sono state individuate varie violazioni connesse all’entrata in vigore della zona gialla.

Il dettaglio delle violazioni

Entrando più nel dettaglio, nel corso dei controlli veniva accertato che nel centro urbano un noto locale esercitava la somministrazione di alimenti e bevande ospitando più di quattro persone non conviventi ai tavoli posti all’esterno ed in alcune circostanze veniva registrata la presenza di un considerevole numero di commensali, seduti in un unico tavolo. I militari, in seguito alla verifica, hanno elevato una sanzione amministrativa pari a 560 euro. “L’azione di controllo da parte della tenenza di San Cataldo – viene assicurato in una nota dalla compagnia di Caltanissetta – si protrarrà anche nei prossimi giorni al fine di promuovere analoghe attività”.

Cosa cambia con la zona gialla

Mascherine obbligatorie anche all’aperto e un limite di quattro commensali al tavolo del ristorante. Questi le novità essenziali da lunedì scorso per la Sicilia che è passata dalla zona bianca a quella gialla. Regole diverse e meno stringenti rispetto a quanto si era abituati a fare nei mesi scorsi. Adesso le misure prevedono che ci si possa spostare tra le regioni, anche senza il green pass, ed è possibile raggiungere le seconde case fuori regione aldilà del colore del territorio di provenienza e di quello di arrivo. Non ci sono più limiti orari alla circolazione, dunque nessun coprifuoco, che è stato eliminato lo scorso 21 giugno e che ha segnato duramente i mesi di lockdown.

Ritornano le mascherine

Le mascherine, che in zona bianca sono già obbligatorie nei locali al chiuso, in gialla devono tassativamente essere indossate anche all’aperto. Teatri, cinema, concerti, musei e terme sono accessibili, ma vigono le stesse regole della zona bianca, quindi sempre con l’utilizzo del Green pass. Anche i ristoranti restano aperti sia al all’interno (con pass) che all’aperto (anche senza), ma in gialla il limite di commensali al tavolo è di quattro persone, con una deroga per i conviventi. Con il ritorno a scuola a settembre la presenza in classe al momento è garantita al 100% a meno che non si verifichino necessità di quarantene o focolai.