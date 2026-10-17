Un giovane di 22 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato in via Capo Passero con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio.

Gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno sorpreso il ventiduenne catanese mentre si trovava davanti a uno stabile in attesa di alcuni clienti. Alla vista della volante, il giovane ha tentato la fuga insieme a un complice.

Nel tentativo di ostacolare l’accesso dei poliziotti, i due hanno chiuso con forza il portone d’ingresso dello stabile. Tuttavia, per il forte urto l’infisso è rimbalzato rimanendo aperto, consentendo agli operatori di entrare e inseguire i fuggitivi lungo le scale fino all’ultimo piano del palazzo.

Mentre il complice è riuscito a dileguarsi attraverso una botola nel sottotetto, il ventiduenne è stato bloccato. All’interno di un sacchetto recuperato sul posto sono stati rinvenuti 45 grammi tra dosi di cocaina e marijuana. Gli agenti hanno inoltre sequestrato una radiolina ricetrasmittente, impiegata per comunicare con le vedette presenti nella zona e ricevere segnalazioni sull’arrivo delle forze dell’ordine.

Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato. Come disposto dal pubblico ministero di turno presso il Tribunale di Catania, l’indagato è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima. Resta salva la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.