A maggio son stati indetti altri concorsi

Festa per 12 lavoratori dell’Asp di Catania che ottengono la stabilizzazione e la firma di un contratto a tempo indeterminato. Intanto hanno preso servizio all’interno dell’azienda anche i 46 lavoratori assunti nelle scorse settimane.

All’Asp di Catania diventano definitivi dunque i contratti per 12 operatori della dirigenza e del comparto. Nel dettaglio, hanno firmato il contratto di lavoro a tempo indeterminato un dirigente chimico, un dirigente farmacista e un dirigente medico di patologia clinica. Posto a tempo indeterminato anche per un un tecnico della prevenzione, un tecnico di radiologia medica, un terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e sei operatori socio-sanitari.

“Rivolgiamo il nostro benvenuto ai nuovi dipendenti – afferma la Direzione strategica dell’Asp di Catania -. Con questi nuovi arrivi consolidiamo i servizi e copriamo i posti disponibili in dotazione organica. Vogliamo anche ringraziare il settore delle Risorse Umane, diretto dal dott. Santo Messina, per il grande lavoro svolto, in particolare in questo periodo di emergenza, superando difficoltà logistiche e operative dovute all’emergenza Covid, dando continuità alla programmazione delle assunzioni e contribuendo in questo modo a garantire i servizi ai cittadini”.

I nuovi assunti prendono servizio oggi presso le strutture aziendali. A loro si aggiungono ulteriori 46 operatori della dirigenza e del comparto. Si tratta di due dirigenti medici di medicina generale, un dirigente medico di oculistica, un dirigente veterinario e un dirigente avvocato. Iniziano a lavorare per l’Asp di Catania anche sette infermieri professionali, una ostetrica e sei tecnici di laboratori. In organico anche un collaboratore professionale amministrativo, due assistenti amministrativi e 24 operatori socio-sanitari.

A maggio son stati indetti, dall’Asp di Catania, concorsi pubblici per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 15 posti di Collaboratore tecnico professionale Informatico e 6 posti di Collaboratore tecnico professionale – UOC Tecnico. Grazie all’assidua presenza e alla continuità da loro assicurata è stato possibile non solo assumere, in emergenza, le risorse professionali necessarie per fronteggiare la pandemia, ma anche proseguire, con ordine, nella programmazione del reclutamento del personale, definita con gli atti organizzativi aziendali e in armonia con le indicazioni e le linee guida dell’Assessorato regionale alla Salute, guidato da Ruggero Razza.