dosi di richiamo anche alla rsa buon pastore di palermo

Sono state eseguite questa mattina le prime somministrazioni del richiamo del vaccino della Pfizer-Biontech agli operatori sanitari delle diverse sezioni Covid dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania. Sono medici e infermieri che avevano ricevuto la prima dose a Palermo il 28 dicembre, all’inizio delle tre giornate che l’Assessorato alla Salute aveva riservato alle aziende sanitarie.

Tra i dipendenti che oggi hanno ricevuto la seconda dose, nell’ambulatorio dedicato alla campagna vaccinale aperto la scorsa settimana, i direttori delle Unità operative di Malattie infettive, Medicina interna e Terapia intensiva respiratoria e i responsabili dei reparti Covid dell’azienda, Carmelo Iacobello, Lorenzo Malatino e Sandro Distefano, nonché medici e infermieri delle stesse Uo e del 118.

La vaccinazione è stata effettuata nel rispetto delle indicazioni dell’assessore alla Salute Ruggero Razza e proseguirà regolarmente, in considerazione della disponibilità delle dosi Pfizer-Biontech in farmacia che garantisce la copertura della seconda somministrazione anche a fronte di una fornitura ridotta.

Nei prossimi due giorni la campagna interesserà gli altri operatori vaccinati a Palermo, tra cui medici e infermieri del Pronto Soccorso e delle sezioni Covid, mentre giorno 21 comincerà la somministrazione del richiamo a quanti hanno ricevuto la prima dose al Cannizzaro a partire dal 31 dicembre.

Intanto, il 9 gennaio, sempre all’azienda ospedaliera Cannizzaro, sono entrati in funzione i nuovi ambulatori dedicati alla vaccinazione anti-Covid. Sono stati realizzati a tempo di record al primo piano dell’edificio S, grazie alla rimodulazione di spazi in precedenza a servizio delle attività riabilitative, a loro volta riallocate.

L’area di circa 50 mq comprende quattro box con poltrona e lettino, una stanza per l’osservazione post-somministrazione, la postazione informatica utile alla registrazione in piattaforma telematica, un ambiente adibito alla preparazione delle dosi in assenza di rischi di contaminazione con cappa, frigorifero e banco di lavoro. L’ingresso è accessibile anche con autoambulanza ed è attrezzato con desk accettazione. Apposita segnaletica garantisce il distanziamento e differenzia i percorsi. La presenza di medici anestesisti rianimatori nello stesso edificio offre la possibilità di assistenza specialistica nella rara eventualità di shock anafilattico post-somministrazione; l’attività vaccinale è costantemente presidiata da personale medico e infermieristico.

Richiamo vaccinale anche a Palermo. I medici dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo hanno somministrato la dose di richiamo del vaccino covid ad operatori ed anziani degenti della RSA Buon Pastore. A distanza di 21 giorni dalla prima dose, hanno ricevuto la seconda 5 operatori e 21 degenti della struttura palermitana. Effettuata anche la prima dose di vaccino ad un nuovo degente. Sono complessivamente 15.232 le vaccinazioni effettuate dall’Asp del capoluogo, di cui 5.213 a Villa delle Ginestre.