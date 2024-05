Si presentano sabato 1 giugno 2024, ore 18:00, con il patrocinio del Comune di Canicattini Bagni, Assessorato alla Cultura, nella sede del Museo TEMPO (Museo del Tessuto, dell’Emigrante e della medicina Popolare) di via XX Settembre 132 a Canicattini Bagni, “Studi Storici Siciliani”, trimestrale di Storia della Sicilia moderna e contemporanea, e i saggi sulla storia dell’emigrazione canicattinese in America.



L’evento ha l’obiettivo di dare impulso agli studi di storia della Sicilia per sviluppare una storiografia che parta dalla ricerca di fonti documentarie negli archivi pubblici e privati, nelle carte di famiglia, considerati tali elementi come una nuova frontiera del turismo, il cosiddetto “turismo di radice”, tanto che il 2024 è stato riconosciuto come Anno delle radici italiane.

L’incontro, dopo i saluti del Sindaco Paolo Amenta, dell’Assessore alla Cultura Sebastiano Gazzara e del Presidente del Museo TEMPO Paolino Uccello, vede la partecipazione di docenti universitari e del Comitato scientifico degli Studi Storici Siciliani, fra cui il Presidente prof. Marcello Saija (Università di Palermo), il Direttore editoriale Gero Difrancesco, il prof. Giuseppe Astuto dell’Università di Catania e il prof. Salvatore Santuccio del Comitato di redazione.

Seguirà la presentazione dei saggi sull’emigrazione canicattinese con gli interventi di:

Salvatore Petruzzelli, “Gozzo, tre generazioni di musicisti e la storia del trombettista Conrad J.”;

Loredana Amenta, “Ricerche d’archivio e fonti epistolari per la comprensione del fenomeno migratorio canicattinese”;

Cettina Uccello, “Ti farò sapere… Il carteggio Sbriglio e la storia di un canicattinese di successo”.

Subito dopo la piece teatrale “Cara Titina… ti farò sapere” a cura del prof. Marcello Saija e inter-pretato da Tanino Golino e Giusy Mara Ricupero, e la lettura scenica delle lettere e la degustazione del pasto dell’emigrante “… ti raccomando di mangiare e bere e starti contenta …” a cura di Anna Fiore.

Informazioni sugli storici:

Marcello Saija già cattedratico di Storia delle Istituzioni politiche nelle Università’ di Catania, Messina e Palermo, è stato a lungo direttore del Dipartimento di studi internazionali dell’Ateneo peloritano. In questo ruolo ha sviluppato un filone di studi sull’emigrazione siciliana negli Stati Uniti. È stato visiting professor alla Stony Brook State University di New York e al Trinity college di Hartford dove in particolare si è occupato dell’emigrazione siracusana in Connecticut. Oggi è Direttore del Corso di laurea in Mediazione Linguistica e Culturale presso il Consorzio Universitario di Agrigento. È condirettore della rivista “Studi Storici Siciliani” e Presidente della Rete dei Musei siciliani dell’Emigrazione.

Giuseppe Astuto, cattedratico di Storia delle Istituzioni politiche nell’Università di Catania e autore di numerose pub-blicazioni sulla Sicilia dell’ Ottocento e del Novecento. Notissimi i suoi libri su Crispi. È un autorevole membro del Comitato scientifico della rivista “Studi Storici Siciliani”.

Gero Difrancesco è uno storico affermato della Sicilia contemporanea. Autore di numerosi saggi sulla Sicilia interna dell’Ottocento e del Novecento e oggi condirettore della Rivista Studi Storici Siciliani.

Salvatore Santuccio, Dottore di ricerca in Storia e docente di ruolo di Filosofia e Storia nei licei è componente della Commissione didattica della Sisco. Presidente della Società Siracusana di Storia Patria vanta diverse pubblicazioni sulle società segrete e più in generale sulla Storia della Sicilia contemporanea.

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.