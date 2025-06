Tutto pronto per la terza edizione di “Vela & Salute” la navigazione a vela solidale – al via da domani giovedì 12 giugno e sino al 21 giugno – organizzata dalla Lega Navale Italiana, con le sue 13 sezioni della Sicilia orientale e Arnas Garibaldi di Catania, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione della Talassemia e la donazione del sangue, ma anche per diffondere messaggi di legalità e inclusione sociale nel segno del mare aperto a tutti e senza barriere.

Protagoniste di questa speciale veleggiata le “barche della legalità”, imbarcazioni confiscate alla criminalità organizzata e affidate dall’autorità giudiziaria alla Lega Navale Italiana che le impiega per attività di interesse generale nell’ambito del progetto nazionale “Mare di legalità”. “L’iniziativa “Vela & Salute” è uno dei progetti ormai consolidati della campagna “Mare di Legalità” – afferma l’ammiraglio Donato Marzano, presidente nazionale della Lega Navale Italiana – il nostro obiettivo è portare all’attenzione dei cittadini, in particolare dei più giovani e delle istituzioni, l’importanza di educare alla legalità e al rispetto delle regole, coinvolgendo tutti in iniziative di pubblico interesse nell’ambito della diffusione della cultura e delle tradizioni marittime, della promozione sociale, dello sport senza barriere, della formazione nautica e della salvaguardia ambientale, com’è nello spirito e nella missione della Lega Navale Italiana da 128 anni”.

Anche quest’anno Il programma prevede una navigazione sulle coste della Sicilia orientale su due rotte, con l’approdo finale nel porto del capoluogo etneo il 21 giugno: la prima con partenza da Capo D’Orlando, con tappa a Milazzo, Messina, Riposto, Aci Trezza e arrivo a Catania, la seconda da Pozzallo a Marzamemi, Siracusa, Augusta e tappa conclusiva a Catania. All’arrivo in ogni porto, le sezioni locali della Lega Navale realizzeranno attività di sensibilizzazione e di solidarietà incentrate sui temi principali dell’iniziativa, che coinvolgeranno rappresentanti istituzionali, associazioni e cittadinanza. A coordinare la macchina organizzativa delle attività in mare a terra, in rappresentanza della Lega Navale Italiana, il delegato per la Sicilia orientale contrammiraglio Agatino Catania. “Nel corso della scorsa edizione – dichiara Catania – abbiamo portato in mare 970 persone tra giovani fragili, scolaresche, pazienti e personale sanitario per sensibilizzare alla prevenzione sanitaria. Siamo certi – aggiunge -che grazie all’impegno profuso dai soci e dai volontari che collaborano all’iniziativa riusciremo ancora una volta nell’intento di trasmettere i messaggi d’inclusione sociale, solidarietà e rispetto della legalità”.

Importante evento della manifestazione il convegno organizzato da Arnas Garibaldi, dal titolo “Talassemie e drepanocitosi: dall’importanza della prevenzione alle possibilità di trattamento oggi … con uno sguardo al futuro”, che si terrà il 20 giugno nella sala DUSMET dell’ospedale Garibaldi Centro di Catania. “In Italia – dichiara il dott. Roberto Lisi, direttore dell’unità operativa di Talassemia di Arnas Garibaldi – sono oltre 7 mila i pazienti affetti da Talassemie, di questi circa un terzo vivono in Sicilia. Questa manifestazione è un’occasione importante per spingere ancora di più sulla prevenzione, attraverso lo screening gratuito, e per sensibilizzare alla donazione del sangue durante tutto l’anno, specie in estate periodo in cui registriamo una drammatica carenza di sangue per soddisfare il fabbisogno dei pazienti talassemici. Un altro importante messaggio, che rivolgiamo alle nostre istituzioni – aggiunge – è quello di rendere accessibile, a livello economico, alle coppie a rischio che si sottopongono alla fecondazione assistita una diagnosi pre – impianto, che consentirebbe di ridurre la potenziale nascita di un bambino ammalato di Talassemia”.

Il progetto “Vela & Salute” è patrocinato dell’Assemblea Regionale Siciliana, dal Comune di Catania, dal Comune di Pozzallo ed è svolto in collaborazione con numerosi enti e associazioni, che parteciperanno alle attività nei dieci porti raggiunti durante la navigazione socio-solidale tra cui il Centro Siciliano di Riabilitazione e le associazioni, AIAS, AIPD, 20novembre1989 Onlus e Scout Europei. Il 21 giugno al porto di Catania si terrà la cerimonia conclusiva dell’evento.





