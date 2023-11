Torna il defibrillatore di piazza Duomo. Dopo la rimozione dalla originaria

sede nei pressi del palazzo della Soprintendenza ai beni cultuali, l'apparecchiatura salvavita è stata posta

adesso all’interno dell’atrio di Palazzo Vermexio: in una sede protetta, visto quella precedente era soggetta

all’azione delle piogge che avevano ammalorato il totem che la conteneva.

L’iniziativa è il frutto di una collaborazione tra la Protezione civile comunale e il Rotary Club, che sta

portando avanti un progetto chiamato “Le colonne della vita” per contribuire alla realizzazione di “città

cardioprotette”. Il defibrillatore (chiamato anche Dea) è stato consegnato stamattina al vice sindaco Edy

Bandiera (in sostituzione del sindaco Francesco Italia, bloccato da impegni inderogabili) alla presenza

dell’assessore alla Protezione civile Vincenzo Pantano, del suo predecessore Sergio Imbrò, della dirigente

del settore Delfina Voria e del capo servizio Michele Dell’Aira. Per il club service erano presenti i tre

presidenti del territorio: Davide Cappellani (Rotary Siracusa), Letizia Fiaccola (Rotary Ortigia) e Fabio

Faraci (Rotary Monti Climiti), oltre ad Angelo Giudice, componente della commissione BLSD del Distretto

2110 Sicilia-Malta del Rotary International.

Giudice, quando era presidente del club di Siracusa, diede il via alla collaborazione con il Comune

riuscendo a installare tre defibrillatori in città. «Ringrazio – ha detto – il sindaco Italia e la Protezione civile

per aver reso possibile questo momento nel solco dei rapporti con la nostra organizzazione. Un importante

requisito dei progetti rotariani è la loro sostenibilità, concetto che ha insita la manutenzione che assicuri la

funzionalità nel tempo, specie di un così importante strumento salvavita».

Il vice sindaco Bandiera, a sua volta, anche a nome del sindaco Italia, ha ringraziato il Rotary per la sua

opera. «Con queste sinergie – ha aggiunto – riusciamo a mettere in campo iniziative che sembrano piccole

ma che contribuiscono a migliorare la qualità della vita in città. È poi emblematico che questa cerimonia

avvenga a poche settimane da quando il consiglio comunale ha deciso di installare a Siracusa dei

defibrillatori nelle zone in cui si fa sport e, in generale, maggiormente frequentate». Imbrò ha sottolineato il

ruolo sociale di tutte le organizzazioni, a partire dal quelle di protezione civile, basate sul volontariato e

Pantano si è soffermato sul senso di responsabilità delle donne e degli uomini che si mettono a

disposizione della collettività.

Con il progetto “Le colonne della vita”, il Rotary Club, oltre a lavorare per la diffusione dei defibrillatori,

tiene corsi salvavita per le scuole e per istituzioni locali. Uno è stato organizzato anche con la Polizia

municipale, che oggi dispone per i servizi esterni di un Dea donato proprio dal Rotary.

