Saranno i bambini delle terze, quarte e quinte classi della primaria dell’Istituto Comprensivo “G. Verga” a celebrare martedì 21 novembre 2023 in Piazza Borsellino a Canicattini Bagni, con inizio alle 9:30, la “Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia” organizzata dall’Amministrazione comunale, dall’impresa sociale Passwork, dalla Biblioteca comunale “G. Agnello”, insieme agli scout dell’Agesci Canicattini 1, la Scuola di Musica “Arturo Basile”, il SAI Obioma DM che ospita bambini con le famiglie migranti, e l’ASD Canicattinese, con la partecipazione e conduzione dell’attore e scrittore Alessandro Serra.

Presenti all’appuntamento, come sempre, l’Amministrazione comunale, la Dirigenza scolastica e i docenti dell’Istituto Comprensivo “G. Verga”, insieme agli operatori della Biblioteca comunale e delle Associazioni promotrici e aderenti all’iniziativa.

Diritti e Gentilezza i temi che verranno affrontati nel corso della manifestazione, anticipata in questi giorni da incontri e laboratori nelle varie classi, che vedrà protagonisti i bambini impegnati, con la guida dei loro docenti e degli operatori delle realtà associative aderenti, nella lettura di albi illustrati, nella realizzazione di disegni e nella partecipazione a vari giochi, oltre alla messa in scena da parte delle classi quinte di un breve spettacolo teatrale, tutti legati, per l’appunto, alla sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e sulla gentilezza, in un momento di grande crisi e rapporti internazionali, ad iniziare dalle guerre, che vedono proprio i bambini e gli adolescenti tra le fasce più fragili colpite.

Per l’occasione, altresì, con l’assistenza e i consigli di Paolino Uccello, etnoantropologo e guida naturalistica, verrà piantumato un alberello a ricordo di questa importante giornata e per evidenziare la rilevanza della crisi climatica che grava sui diritti dell’infanzia e delle generazioni future

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.